Verso il MessinaCon, il festival del fumetto in riva allo Stretto: qualche spoiler sul programma

Al via il conto alla rovescia per la sesta edizione del MessinaCon, in programma nella città dello Stretto il 2 e 3 settembre 2023. Prima, però, diversi eventi per arrivare preparati al festival dedicato agli appassionati di fumetti, gadget, animazione e videogame. Vediamo qualche info in più sul programma.

Torna, dopo lo stop della pandemia Covid-19 la fiera del fumetto e del fantastico di Messina, organizzata da Stretto Crea, che si svolgerà all’interno del Palacultura “Antonello”, sul viale Boccetta. Ad anticiparlo, qualche settimana fa, gli Stretto Games, una giornata dedicata ai giochi da tavolo, di ruolo, ai cosplay e a tantissimo altro. Poi, l’incontro con David Lloyd, fumettista inglese noto soprattutto per aver illustrato “V per Vendetta”, tenutosi lo scorso 30 giugno.

MessinaCon 2023: prime anticipazioni sul programma

A lanciare il MessinaCon, a partire dal 21 agosto e fino 3 settembre 2023, sarà la mostra in programma nel transatlantico di Palazzo Zanca, organizzata in sinergia con il Comune e l’assessorato alle Politiche Giovanili.

Il Festival del fumetto di Messina invaderà il Palacultura “Antonello” il 2 e 3 settembre. Il programma di massima prevede:

Allestimento al foyer con disegnatori, stand e giochi da tavolo , ma anche firmacopie a cura della Fumetteria La Torre Nera di Messina;

, ma anche a cura della Fumetteria La Torre Nera di Messina; Un’area per le interviste e la gara cosplay (a cura del gruppo cosplay Semaluma) all’interno del teatro, che può ospitare fino a 880 persone;

e la (a cura del gruppo cosplay Semaluma) all’interno del teatro, che può ospitare fino a 880 persone; L’anfiteatro esterno, invece, grazie al gruppo Role e Rolle e Cuore di Drago, diventerà un’area GDR (detta anche Gioco di Ruolo dal Vivo) con escape room, tiro con l’arco, e giochi per passare una splendida giornata.

Prevista la presenza di diversi ospiti che verranno annunciati nelle prossime settimane.

L’evento vede anche la collaborazione della Fondazione Architetti nel Mediterraneo, dello Studio Ronin e dell’Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Messina.

(Foto © Erik Mclean su Pexels)

(5)