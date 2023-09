Messina, riapre la galleria d’arte Spazioquattro: la mostra

La galleria Spazioquattro di Messina riapre le porte agli appassionati d’arte con “Puntidicontatto”: mostra (con i testi di Anna Maimone) dedicata al materico, in cui Maria Berenato e Piero Serboli giocheranno con forme e consistenze, stratificazioni e materiali diversi. Biglie, oggetti raccolti, plastica e tessuti racconteranno storie e percezioni. L’inaugurazione della nuova stagione dello spazio al numero 120 di via Ghibellina è in programma sabato 30 settembre, dalle 17.00, con ingresso gratuito. La mostra sarà in esposizione fino al 12 ottobre 2023.

Riapre la galleria Spazioquattro

Inaugurata ad ottobre 2021 con la mostra di Antonello Bonanno Conti, la galleria Spazioquattro di Messina è nata da un’idea di Antonio e Valentina Giocondo, Rocco Luvarà, Massimo Di Prima. I quattro fondatori (in foto), seppur provenienti da formazioni diverse (chi dalla grafica, chi dall’architettura, chi dalla fotografia), hanno un unico obiettivo: condividere arte in tutte le sue forme.

«L’associazione Spazioquattro – scrivono i soci – vuole essere un punto di riferimento fisico, ma anche mentale e artistico di cui oggi, purtroppo, Messina è pressoché sprovvista. Dare spazio all’arte, soprattutto adesso, è di vitale importanza. Per questo, crediamo fortemente in questo progetto, sperando che possa arrivare a ciascuno di voi».

Tantissimi gli artisti che in questi tre anni sono stati ospitati nella piccola galleria d’arte messinese: da Antonino Amato con le sue sculture dedicate alla nascita dell’universo, a Laura Martines che definisce mondi nuovi con tessuti e trame. Non ancora svelato il calendario completo delle mostre; a questo link per rimanere aggiornati.

(24)