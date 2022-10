Lelio Bonaccorso e Marco Rizzo raccontano il furto della Monna Lisa: la nuova graphic novel

Continua il sodalizio creativo tra il fumettista Lelio Bonaccorso e il giornalista e scrittore Marco Rizzo che presentano il loro nuovo lavoro: “Per amore di Monna Lisa – Il più grande furto del XX secolo“, edito da Feltrinelli. La graphic novel, in uscita il 21 ottobre, racconta la storia di Vincenzo Peruggia, decoratore italiano che, il 21 agosto del 1911, trafugò il più famoso dipinto di Leonardo Da Vinci con l’intento di riportarlo in Italia.

«Una storia diversa rispetto agli altri lavori che abbiamo fatto con Marco. Ho scelto – racconta Lelio Bonaccorso sui social – un tratto umoristico, ho guardato delle cose della Warner Bros, andando verso una direzione diversa dalle cose che faccio di solito. È stata una storia molto bella e divertente da raccontare. Ai colori ci sono due giovani autori: Fabio Franchi e Giuliana Rinoldo».

Lelio Bonaccorso non si ferma mai

Reduce dalla sua prima raccolta di poesie “Fiori di Vento” (Smasher) e dall’apertura di un nuovo studio, insieme ad altri fumettisti di Messina, Lelio Bonaccorso non smette di illustrare; lo fa ancora con Marco Rizzo con cui ha già pubblicato 9 opere: “Primo” (Edizioni BD, 2011); “Gli ultimi giorni di Marco Pantani. Dal libro di Philippe Brunel” (Rizzoli Lizard, 2011); “Que viva Che Guevara” (Becco Giallo, 2011); “La mafia spiegata ai bambini. L’invasione degli scarafaggi” (Becco Giallo, 2014); “Jan Karski. L’uomo che scoprì l’Olocausto” (Rizzoli Lizard, 2014); “L’immigrazione spiegata ai bambini” (Becco Giallo, 2016); “Peppino Impastato. Un giullare contro la mafia” (Becco Giallo, 2018); “Salvezza” (Feltrinelli, 2018) e “…A Casa nostra – Cronaca da Riace” (Feltrinelli, 2019).

L’appuntamento con la presentazione di “Per amore di Monna Lisa” è per domani, mercoledì 19 ottobre alle 18:15 alla Feltrinelli di Messina, dialoga con gli autori Milena Romeo. Lelio Bonaccorso e Marco Rizzo saranno ospiti al Lucca Comics che partirà dal 28 ottobre.

