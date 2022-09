Messina, Lelio Bonaccorso presenta il suo nuovo libro (che non è un fumetto)

Ha disegnato (tra le altre cose) il fenomeno della migrazione; gli artisti come Caravaggio; le storie leggendarie di Messina, come nella sua ultima graphic novel “Vento di Libertà”, e adesso Lelio Bonaccorso arriva in libreria con un nuovo lavoro: “Fiori di Vento” (Smasher Edizioni, 2022), la prima raccolta di poesie illustrate.

«Cari amici lettori, – scriveva Lelio Bonaccorso, sul suo canale sociale il 25 luglio – ho il piacere di annunciarvi il mio primo libro di poesie! Un lato un po’ nascosto della mia attività, che per molto tempo è rimasto tale finché non è giunto il momento. D’altronde ogni frutto ha le sua stagione ed evidentemente è arrivata anche questa».

Lelio Bonaccorso presenterà la raccolta mercoledì 7 settembre, alle 19, alla Mondadori di Messina; l’evento si terrà all’aperto, nella piazzetta antistante la libreria. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Terremoti di Carta che curerà le letture e sarà coordinato da Nancy Antonazzo. Interverrà l’editrice Giulia Carmen Fasolo.

I prossimi progetti di Lelio Bonaccorso

Nominato al Treviso Comic Book Festival nella categoria “Miglior artista, disegno e sceneggiatura” con “Vento di libertà” (il festival si svolgerà dal 23 al 25 settembre), Lelio Bonaccorso è al lavoro per l’apertura di un centro culturale, dedicato in modo particolare ai fumetti. Ma di questo vi racconteremo tra qualche giorno.

(36)