Messina, Le Vie dei Tesori 2023: il programma del primo weekend

Sabato 16 e domenica 17 settembre, al via l’edizione 2023 de “Le Vie dei Tesori“, festival diffuso dedicato alle bellezze storiche, paesaggistiche e culturali di Messina: il programma prevede 26 luoghi da visitare, 4 passeggiate da fare e 7 esperienze da provare.

A promuovere l’iniziativa l’omonima Fondazione, che in collaborazione con la Prefettura, il Comune e diverse associazioni locali si occupa di «dare spessore ai luoghi dimenticati». Come aveva detto la Presidente Laura Anello durante la conferenza stampa di presentazione: «Quello che noi costruiamo sono città museo trasversali, a cielo aperto. Diamo spessore ai luoghi, consentendo ai cittadini di incrociare non solo luoghi, ma anche storie legate al territorio, con una ricaduta economia e turistica. Il patrimonio è una leva poderosa per far rimanere i giovani in Sicilia».

Messina, il programma de Le Vie dei Tesori 2023

Ma cosa prevede il programma de Le Vie dei Tesori a Messina? Tra i 26 luoghi vi consigliamo la visita al Seminario Arcivescovile, sul viale Giostra: all’interno sarà possibile visitare alcune sezioni della Biblioteca Painiana, antica raccolta zoologica, comprensiva di celebri bozzetti e cartoni di Aristide Sartori, ma anche la Galleria d’Arte Moderna (GAMM) all’interno del Palacultura e Villa Giovanna.

I luoghi a Messina de Le Vie dei Tesori 2023

Abbazia di Santa Maria di Mili;

Casa Museo di Maria Costa;

Castel Gonzaga;

Chiesa di San Giovanni Battista;

Chiesa di San Nicola;

Chiesa di Sant’Elia;

Chiesa di S. Maria Alemanna;

Chiesa di S. Maria dei Giardini;

Chiesa dei Catalani;

Chiesa e Museo di San Giovanni di Malta;

Chiesa Gesù e Maria delle Trombe e il Bambinello delle Lacrime;

Collezioni dell’Università di Messina;

Eremo Regio Madonna di Trapani;

Forte Ogliastri;

Forte San Salvatore e Stele della Madonnina;

Galleria d’arte moderna e contemporanea “Lucio Barbera”;

GAMM (Palacultura);

Monastero San Placido Calonero Enoteca Provinciale;

Museo della Fauna dell’Università di Messina;

Museo di Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di Gesso;

Prefettura;

Santuario di San Francesco all’Immacolata;

Seminario Arcivescovile San Pio X;

Tempio di Cristo Re, Castello di Roccaguelfonia;

Villa Cianciafara;

Villa Giovanna.

Le passeggiate da fare a Messina

Antico Casale di Castanea;

Antico via del dromo Mili Marina – Mili Moleti;

Percorso Mariano;

Percorso delle Fontane.

Le esperienze da vivere

Nel lago, sulle barche dei cocciulari;

Floresta arrampicata sui monti;

Alì, tra sentieri e sapori;

Azienda Agrocola Villarè, caccia al tesoro per le vie della fattoria;

Tra lazzi in costume a Villa Cianciafara;

Happy Hippy Family, a passeggio sui pony;

Un bagno di suoni a Villa Giovanna.

Le prenotazioni

Per partecipare alle visite guidate nei luoghi basta acquistare il coupon online sul sito Le Vie dei Tesori o presso l’info point Chiesa di San Giovanni di Malta, aperto il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.00. Le passeggiate e le esperienze devono essere prenotate on line su www.leviedeitesori.com. Il festival prosegue fino all’1 ottobre.

