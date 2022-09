Messina, La Stanza della Nonna vince l’Arezzo Wave Sicilia

La Stanza della Nonna, gruppo musicale di Messina, vince l’Arezzo Wave Sicilia: la sezione regionale di uno dei contest più seguiti e longevi quando si parla di musica indipendente italiana. L’Arezzo Wave, fondato nel 1987 da Mauro Valenti, nasce proprio con l’intenzione di essere un trampolino di lancio per i giovani musicisti; da quel palco sono passati artisti come: Max Gazzè, Jovanotti, Daniele Silvestri, Elio e le Storie Tese, 99 Posse, Caparezza, Gianna Nannini, Fabri Fibra, Samuele Bersani, Carmen Consoli, Subsonica.

La band messinese, attiva dal 2015, è composta da Gianluca Fontanaro, Claudio D’Iglio, Peppe Ruggeri, Bruno Di Sarcina e Claudio La Rosa. Dopo i primi due album: “La Stanza della Nonna ” e “Dove gli occhi non possono arrivare” e il singolo “Gridare in coro”, è uscito a maggio 2022, “Teresa” pubblicato dalla nuovissima Tuma Records, etichetta discografica tutta messinese, La Stanza della Nonna si è appena esibita sul palco del festival siciliano “Canta e Cunta”. Adesso con la vittoria regionale all’Arezzo Wave, la band messinese dovrà volare in Toscana per la finalissima nazionale ai primi di ottobre.

Foto di Francesco Algeri

(4)