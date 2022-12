Messina, la Madonna di Alibrandi in mostra al Monte di Pietà. Ecco chi l’ha acquistata

La “Madonna col Bambino e San Giovannino” del messinese Girolamo Alibrandi approda a Messina e sarà possibile ammirarla al Monte di Pietà gratuitamente per un periodo limitato di tempo. Ad annunciarlo è Rocco Finocchiaro, CEO e fondatore di Zancle757 Yacht Village, che ha acquistato il quadro all’asta svoltasi a Parigi.

Di cosa stiamo parlando? Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato dell’appello alla Regione Siciliana da parte di un gruppo di studiosi e altri cittadini per portare in città il dipinto realizzato nel ‘500 dal pittore messinese Girolamo Alibrandi. L’opera era infatti stata messa all‘asta a Parigi da Artcurial. A rispondere all’appello era stato l’assessore regionale ai Beni Culturali e all’Identità siciliana, Elvira Amata. I tempi tecnici perché la Regione partecipasse non c’erano, aveva spiegato l’esponente della Giunta Schifani, ma si sarebbe cercato di avviare un’interlocuzione con il privato che avesse acquistato il quadro.

Ad acquistare il dipinto è stato Rocco Finocchiaro, CEO e fondatore di Zancle757 Yacht Village: «Invito i messinesi a partecipare – afferma – per cogliere l’occasione di ammirare questo capolavoro al Monte di Pietà, che è uno dei posti più belli, suggestivi e rappresentativi della nostra città. L’appuntamento di lunedì deve essere, inoltre, un momento di incontro e confronto fra le Istituzioni ed i cittadini. È importante gettare le basi per una rinascita culturale del territorio e, se l’acquisizione di questo quadro può dare anche un piccolo contributo in tal senso, ben vengano iniziative di questo genere. Amo tutto ciò che ha una storia perché ci sprona a vivere meglio la vita di oggi e, proprio per questo, tutti noi abbiamo il dovere di riscoprire il glorioso passato della nostra città e la vita di artisti come Girolamo Alibrandi che, nei secoli scorsi, hanno fatto grande Messina. Anche questo è un modo per riappropriarci della nostra identità».

Sull’acquisto del dipinto da parte della Regione Siciliana non sembrano esserci novità, ma intanto la “Madonna col Bambino e San Giovannino” di Girolamo Alibrandi sarà in mostra al Monte di Pietà di Messina da lunedì 12 a giovedì 15 dicembre, con ingresso gratuito. L’inaugurazione è fissata per lunedì 12 alle ore 19.00.

