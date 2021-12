Messina. Edoardo Bennato a Piazza Duomo: il primo grande concerto del Natale 2021

È Edoardo Bennato il primo tra i big (come direbbero a Sanremo) ad aprire la rassegna dei concerti, inserita tra gli appuntamenti del “Natale della Rinascita“, organizzata dal Comune di Messina. L’artista napoletano, in concerto il 18 dicembre a Piazza Duomo, festeggerà con il pubblico messinese l’arrivo delle festività natalizie ripercorrendo i suoi grandi successi.

«Sarà quello di Edoardo Bennato – si legge nella nota – il primo grande spettacolo della rassegna natalizia curata dal Comune di Messina. Bennato sarà accompagnato sul palco dai suoi inseparabili musicisti; Giuseppe Scarpato alla chitarra, Gennaro Porcelli alla chitarra, Arduino Lopez al basso, Raffaele Lopez alle tastiere e Roberto Perrone alla batteria per un concerto antologico che ripercorrerà tutti i più grandi successi che lo vede protagonista della scena musicale italiana fin dal lontano 1966».

Edoardo Bennato torna a Messina

Edoardo Bennato sarà quindi il primo artista a salire sul palco per festeggiare il Natale 2021 a Messina. Il concerto è organizzato dal Comune e da Musica da Bere. «Un repertorio sterminato di successi – continua la nota – che sabato 18 dicembre farà cantare con lui il pubblico che, proveniente da tutta la Sicilia e la Calabria sarà a Piazza Duomo a Messina per ascoltare uno dei più apprezzati e stimati cantautori italiani.

Curato nei minimi dettagli lo spettacolo, con un video ledwall alle spalle della band dal quale saranno diffuse le immagini inerenti i brani eseguiti, mentre un impianto Meyer da 70mila watt garantirà un perfetto ascolto al pubblico presente in tutta l’area del concerto. La piazza sarà allestita con un palco coperto su tre lati, che consentirà l’effettuazione del concerto anche in caso di pioggia. In osservanza delle norme anti-covid, e al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, l’accesso alla piazza sarà contingentato e limitato ai possessori di Green Pass cosiddetto rafforzato». Dopo Edoardo Bennato toccherà a Michele Zarrillo, in programma il 20 dicembre.

