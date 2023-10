Daniele Vis Battaglia porta la street art a Gioiosa Marea: il progetto

Nuovo progetto di street art in provincia di Messina: alla scuola “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea sono stati inaugurati i murales realizzati da Daniele Vis Battaglia. I lavori di riqualificazione del plesso scolastico, promossi dal Comune di Gioiosa Marea e seguiti dall’ingegnere Salvatore La Galia, sono stati svolti durante il 2022 e terminati nel 2023.

Adesso i personaggi delle favole (da Mago Merlino a Cappuccetto Rosso; da Pinocchio ai sette nani) sono ritratti sui prospetti esterni della scuola e all’interno della sala mensa. «La maggior parte dei soggetti dei murales – si legge nella nota –, sono reinterpretati in chiave street, eseguiti interamente a spray. Nel prospetto frontale invece è raffigurata Anna Rita Sidoti, storica marciatrice di Gioiosa Marea che ha vinto diverse medaglie d’oro alle Olimpiadi e non solo».

Su Daniele Vis Battaglia

Come dicevamo è Daniele Vis Battaglia ad essersi occupato della realizzazione dei murales. Di recente l’artista messinese ha terminato altre opere di street art a Gesso, in collaborazione con il maestro Togo. Durante la realizzazione delle opere murarie hanno contribuito anche gli abitanti di Gesso, fornendo consigli e informazioni utili per rendere ancora più aderente la rappresentazione artistica alla vita vissuta in quei luoghi.

«I murales – ci aveva raccontato Daniele Vis Battaglia – raccontano le storie di persone realmente esistite, i pastori e i musicisti dei Peloritani. Lungo il mio prospetto i volti rappresentati non sono altro che ritratti di persone reali intente a suonare il proprio strumento musicale, raffigurate su uno scorcio dei Peloritani». Il progetto è stato ideato dal prof. Mario Sarica, responsabile del Museo di Musica e Cultura dei Peloritani di Gesso.

(In foto il murales dedicato alla marciatrice Anna Rita Sidoti)

