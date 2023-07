Al via il Messina Book Festival: tra gli ospiti anche Totò di “Nuovo Cinema Paradiso”

Sulla terrazza del Circolo del Tennis e della Vela di Messina si terranno due eventi pensati per gli amanti della lettura. Romanzi d’amore, racconti autobiografici, storie di speranza e gialli: tutto questo al Messina Book Festival, diretto e ideato dalla scrittrice e giornalista Cinzia Alibrandi.

Messina Book Festival: gli ospiti

Ad aprire il Messina Book Festival al Circolo del Tennis, venerdì 28 alle 18.30, sarà il Coro del Liceo Classico «Francesco Maurolico» che intonerà “Mari fora”, diretto da Silvia Bruccini.

A seguire, Cinzia Alibrandi e il cantante e chitarrista Walter Corda dialogheranno con quattro scrittori: Ninni Panzera, Giovanna Giordano, Daniel Speck e Salvatore Cascio, quest’ultimo noto agli amanti del cinema d’autore per essere stato il protagonista del film “Nuovo Cinema Paradiso”.

Conosciamo meglio gli ospiti e le loro opere:

Ninni Panzera , per 40 anni Segretario Generale di TaoArte, nel libro “Saluti da Palizzi” (La Zattera dell’Arte, 2022), attraverso le cartoline prodotte da Domenico Panzera, racconta la storia e l’evoluzione dei paesaggi di Palizzi, comune in provincia di Reggio Calabria;

, per 40 anni Segretario Generale di TaoArte, nel libro (La Zattera dell’Arte, 2022), attraverso le cartoline prodotte da Domenico Panzera, racconta la storia e l’evoluzione dei paesaggi di Palizzi, comune in provincia di Reggio Calabria; Giovanna Giordano , si definisce scrittrice e giramondo. Di fresca pubblicazione è il suo libro “Un Volo Magico” (Mondadori, 2023), un racconto dell’Etiopia coloniale attraverso gli occhi di Giulio Giamò, un soldato italiano;

, si definisce scrittrice e giramondo. Di fresca pubblicazione è il suo libro (Mondadori, 2023), un racconto dell’Etiopia coloniale attraverso gli occhi di Giulio Giamò, un soldato italiano; Daniel Speck , sceneggiatore, docente e scrittore, con “Il Cuore non ha Confini” (Sperling & Kupfer, 2022) continua l’avvincente storia di Moritz Reincke, iniziata nel precedente romanzo “Piccola Sicilia”, per portarci tra Medio Oriente ed Europa, passando per l’Italia, in un intreccio continuo di passato e presente;

, sceneggiatore, docente e scrittore, con (Sperling & Kupfer, 2022) continua l’avvincente storia di Moritz Reincke, iniziata nel precedente romanzo “Piccola Sicilia”, per portarci tra Medio Oriente ed Europa, passando per l’Italia, in un intreccio continuo di passato e presente; Salvatore Cascio, detto Totò, dopo una breve carriera cinematografica iniziata con “Nuovo Cinema Paradiso”, capolavoro di Giuseppe Tornatore, torna a parlare di sé e della malattia che lo ha portato lontano dai grandi schermi con il romanzo autobiografico “La gloria e la prova” (BaldiniCastoldi, 2022) che è, allo stesso tempo, memoir cinematografico e racconto di rinascita.

La serata si concluderà con la sfilata di alcuni abiti dello stilista Martino Midali.

Incontro con Donato Carrisi al Circolo Tennis di Messina

L’ultimo appuntamento, a cura della Libreria Bonazinga, è dedicato agli amanti del thriller. Dopo il Messina Book Festival, il Circolo del Tennis ospiterà l’autore Donato Carrisi.

Il suo ultimo libro “La casa delle luci” (Longanesi, 2022) ha per protagonista Eva, una bambina di 10 anni che vive con una governante e con Maja, una ragazza alla pari finlandese che si rivolge a un ipnotista di Firenze per salvarle la vita, messa in pericolo da un misterioso “amichetto immaginario”. In dialogo con Carrisi, ci sarà il giornalista messinese Fabio Mazzeo. L’evento si terrà sabato 29 luglio alle 19.30.

