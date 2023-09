Messina, ancora “Note di Settembre” al Palacultura: il concerto

Secondo concerto in programma della mini rassegna organizzata dall’Associazione Musicale Vincenzo Bellini di Messina che al Palacultura presenta “Note di Settembre”. Quattro i concerti per soddisfare tutti i gusti: dall’omaggio a Pino Daniele dei bonuMusai che hanno inaugurato il palco, alla fisarmonica di Pietro Roffi, dal jazz alla musica del mediterraneo. Stasera sarà la volta del “Federico Saccà Group” con Sam Mortellaro al pianoforte, Stefano Dallaporta al contrabbasso, Federico Saccà alla batteria.

«Federico Saccà Group, – scrive l’Associazione Musicale Vincenzo Bellini – ci porterà nel mondo del jazz. Il trio nasce dalla volontà del batterista e compositore di formare un gruppo con Sam Mortellaro al pianoforte e Stefano Dallaporta al contrabbasso. Il trio si fonde in maniera naturale, fluida, grazie ai musicisti che sono affini all’estetica delle composizioni di Federico, con il quale condividono una visione moderna e creativa della musica». Il concerto inizierà alle 21.00.

Le Note di Settembre

La rassegna dell’Associazione Bellini è nata per recuperare alcuni concerti che si sarebbero dovuti svolgere in estate al Castello di Oliveri, ma che sono stati sospesi a causa dell’allarme incendi. Ecco gli ultimi due appuntamenti in programma :

venerdì 29 settembre, alle 21.00: Pietro Roffi , fisarmonica e composizioni originali;

, fisarmonica e composizioni originali; domenica 1 ottobre, alle 18.00: Trivatura, musiche e colori del mediterraneo.

Per prenotazioni è possibile contattare il numero: 3471115055. A questo link per maggiori informazioni.

Per gli abbonati alla stagione 2022/2023 l’ingresso sarà gratuito.

