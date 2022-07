Messina, alla Tenuta Rasocolmo arriva Tony Canto

Un viaggio dalla Sicilia al Brasile, quello che faremo con “Casa do Canto”, quinto album di Tony Canto, in concerto alla Tenuta Rasocolmo. Uscito il 21 gennaio 2022 per Dubas, il nuovo lavoro discografico è come se definisse questo amore verso il Sud America scattato a “Prima vista”, singolo estratto dal disco, cantato insieme a Chico César, in collaborazione con Max De Tomassi. Otto le tracce, di cui due inediti e sei cover. «“Casa do Canto” – dice l’artista messinese – suggella definitivamente un intenso amore per il Brasile, che si era manifestato già dal primo album “Il visionario”, per poi concretizzarsi con il quarto album “Moltiplicato”, pubblicato anche in versione italo-brasiliana “Moltiplicato Brasil”.

L’ascolto di Joao Gilberto in adolescenza ha inseminato per sempre l’ovulo creativo della mia arte (l’arte è femmina, madre, sorella e amante). Per me i due mondi, quello italiano e quello brasiliano, sono ormai come dei vasi comunicanti senza soluzione di continuità. “Casa do Canto è la tappa più fisiologica del mio viaggio italo-brasiliano. Un fermo immagine del salotto di casa mia, un salotto italiano in uno stabile brasiliano, una caipirinha e un cannolo, un luogo in cui condividere gioie, senza preordinare nulla». Tra le cover anche una dolcissima “Parlami d’amore Mariù“, in duetto con Celso Fonseca.

L’appuntamento con il concerto di Tony Canto è alla Tenuta Rasocolmo, sabato 16 luglio, alle 19:30. Per prenotare qui.

A questo link tutto il programma degli eventi.

(12)