Messina, alla Tenuta Rasocolmo l’estate suona jazz: il programma

Un’estate da trascorrere ascoltando buona musica e degustando buon vino: tutto nella rassegna “Capo Rasocolmo Summer Fest”, organizzata dalla Tenuta Rasocolmo di Messina. Si comincia venerdì 1 luglio, alle 19:30, con Claudio Cusmano alla chitarra, Nello Toscano al contrabbasso, e Peppe Tringali alla batteria. Il concerto è in collaborazione con il Monk Jazz Club di Catania.

Il trio jazz presenta “Blowin’ in the Wind” rifacendosi a uno dei brani più famosi di Bob Dylan, contenuto in “The Freewheelin’ Bob Dylan” del 1963. Così, facendo un passo indietro nel tempo, i musicisti reinterpreteranno i “cult” dell’epoca; da Tom Waits a Steve Wonder, da Paul Simon a Eric Clapton.

Estate alla Tenuta Rasocolmo

Ecco i prossimi appuntamenti in programma alla Tenuta Rasocolmo di Messina:

2 luglio, alle 20.30: “ Amarone – Tra mito e realtà “, organizzata da ONAV e condotta dall’enologo e tecnico assaggiatore Alberto Brunelli. Degustazione guidata dal Maestro Assaggiatore Francesco Galeone (Prenotazione obbligatoria entro il 30 giugno).

“, organizzata da ONAV e condotta dall’enologo e tecnico assaggiatore Alberto Brunelli. Degustazione guidata dal Maestro Assaggiatore Francesco Galeone (Prenotazione obbligatoria entro il 30 giugno). 8 luglio, alle 19.30: “ Italiani in jazz “, a cura di Avantgarde Music School, con Rosalba Lazzarotto, Claudio Palana, Tommaso Pugliese e Federico Saccà.

“, a cura di Avantgarde Music School, con Rosalba Lazzarotto, Claudio Palana, Tommaso Pugliese e Federico Saccà. 16 luglio, alle 19.30: “ Casa Do Canto “, con Tony Canto

“, con Tony Canto 24 luglio, alle 19.30: “ Strait Project ” con Nicita, Conti, Pugliese e Saccà

” con Nicita, Conti, Pugliese e Saccà 31 luglio, alle 20.00: “De Sur A Sur“, con Elisa Lorena & Trio Atipico

Per prenotare qui.

