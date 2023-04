Messina, al Teatro Vittorio Emanuele debutta “Una compagnia di pazzi”

Scritto e diretto da Antonio Grosso, “Una compagnia di pazzi” – al debutto al Teatro Vittorio Emanuele di Messina – è ambientato in un manicomio che sta per essere dismesso, al confine tra la Campania e la Basilicata, gestito da due infermieri e abitato da tre pazienti, alla fine della seconda guerra mondiale.

«C’è armonia, – si legge nella nota –, anche se quest’armonia viene interrotta, una settimana al mese, dal direttore del manicomio, un uomo molto severo, cinico che sfiora momenti di “malvagità”. Ovviamente gli infermieri cercano spesso di fare da “muro” a questi atteggiamenti ostili, ma senza nessun tipo di risultato».

Tutto cambierà quando uno dei pazienti del manicomio scoprirà una cassaforte nell’ufficio del direttore; da qui i protagonisti escogiteranno un piano per scappare con il bottino e riconquistare la libertà. In scena Antonio Grosso, Antonello Pascale, Francesco Nannarelli, Gioele Rotini, Gaspare di Stefano e con Natale Russo. Produzione ALT Accademy.

L’appuntamento con “Una compagnia dei pazzi” è per martedì 4, alle 21.00, in replica mercoledì 5 e giovedì 6 aprile; rispettivamente alle 21.00 e alle 17.30. A questo link per i biglietti.

Prossimi appuntamenti al Teatro Vittorio Emanuele

La stagione del Teatro Vittorio Emanuele di Messina prosegue il 14 aprile con “Manola” di Margaret Mazzantini, con Nancy Brilli e Chiara Noschese, per la regia di Leo Muscato.

(Foto di Tommaso Le Pera)

