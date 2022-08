Messina, al Santuario di Dinnammare un concerto al tramonto

Se avete ancora voglia di godervi le sere d’estate e osservare la costa di Messina dal punto panoramico più bello della città, al Santuario di Dinnammare arriva “Sul tetto dei Peloritani al tramontar del sole”: un viaggio musicale dal Rinascimento al Jazz.

Durante la serata, il mondo della musica e della letteratura si incontrano con la performance concertistica dei Brass Peaks; quintetto di fiati composto da: Giuseppe Ruggeri, Carmelo Garufi, Tommaso Curcuruto, Salvatore Di Franco e Giovanni Zizzo, e le letture drammatizzate di “Quando Ulisse attraversò lo Stretto”, a cura di Antonio Previti e Gabriella Zecchetto.

L’evento è promosso dall’associazione culturale Kiklos del Museo Cultura e Musicale Popolare dei Peloritani di Gesso, fondato da Mario Sarica, con il patrocinio del Comune di Messina, in collaborazione con VisitMe e il Dipartimento di Sviluppo rurale e territoriale della Regione Siciliana. L’appuntamento è per stasera, martedì 30 agosto, alle 18:00.

Gli appuntamenti sui Monti Peloritani

I Monti Peloritani diventano così location perfette per concerti e teatro; tra gli appuntamenti da segnare in agenda anche la terza edizione del “Piccolo Bosco Festival“, in programma venerdì 2 settembre.

