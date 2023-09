Messina, al Retronouveau torna la stand up comedy di Andrea Saleri

Dopo una breve (anzi brevissima) pausa a inizio mese, il Retronouveau di Messina continua la stagione 2023 con un nuovo spettacolo di stand up comedy: sul palco di via Croce Rossa 33 torna il bresciano Andrea Saleri già componente del gruppo comico POTABOYZ.

Saleri inizia la sua carriera da comedian dal 2014 frequentando le prima realtà emergenti che si occupano di stand up comedy e, nel giro di pochissimo tempo, crea un suo linguaggio ironico e senza freni. Nel 2016 è cast della seconda stagione di “Natural Born Comedians”, nel 2019 fa parte della sesta stagione di “Stand Up Comedy” e nel 2022 nel format “Open Mic”. Al Retronouveau di Messina presenta “Succhio di Soia”, il suo quarto monologo satirico.

Nei suoi spettacoli, come spesso succede quando si parla di stand up comedy, Andrea Saleri parte dalle sue esperienze personali, trovando quella “virgola” che accomuna tutti: tra situazioni imbarazzanti, luoghi comuni, ideologie politiche e paura del diverso. «Influenzato – dice il comico – da Campari, droga, razzismo e tutti gli elementi tipici della mia terra». L’appuntamento al Retronouveau è giovedì 28 settembre, alle 22.30. A questo link per i biglietti.

Gli altri eventi al Retronouveau

Tra le novità del Retronouveau, invece, “Room Service” dj set dedicato all’elettro rock: la selezione musicale è curata da Davide Patania e Albert Mud. A questo link per rimanere aggiornati su tutti gli appuntamenti del club.

(In foto Andrea Saleri durante la performance al Retronouveau lo scorso ottobre).

