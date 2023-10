Messina, al Lux torna il Cineclub dei piccoli: i film in programma

Anche a Messina arriva la quarta edizione del Cineclub dei piccoli, Festival cinematografico dedicato all’infanzia, organizzato dall’associazione culturale siciliana Arknoah, in collaborazione con la Federazione Italiana dei Circoli del Cinema (FICC), che coinvolge anche le scuole di Palermo e Barcellona Pozzo di Gotto.

«Più scuole, più studenti, più film e soprattutto – dice il fondatore e direttore artistico del festival, Francesco Torre –, un intero weekend in sala cinematografica. In questa quarta edizione l’esperienza del Cineclub dei Piccoli abbraccia l’identità del Cinema Lux, fa tesoro del lavoro propedeutico realizzato nei mesi scorsi con le scuole e le comunità del territorio e offre un programma ricchissimo e qualificato per l’intera cittadinanza di Messina. Con lo sguardo rivolto a tutti i bambini del mondo coinvolti in orribili guerre, perché si preservi ovunque la magia e la purezza dell’infanzia».

A Messina il Cineclub dei piccoli

Insieme ai film, previsti anche due spettacoli teatrali e il laboratorio “Avventure in Cineteca”, a cura della Cineteca dello Stretto, rivolto ai bambini dai 6 anni in su: ai piccoli partecipanti verranno svelati i segreti della pellicola cinematografica, attraverso un percorso sensoriale che comprende proiezioni e l’utilizzo di apparecchiature degli anni ’70 e ’80.

Ecco i film e gli spettacoli in programma al Cinema Lux di Messina per la quarta edizione del Cineclub dei Piccoli, dal 20 al 22 ottobre:

Venerdì 20 ottobre:

alle 16.30: “Yuku e il Fiore dell’Himalaya” di Arnaud Demuynck (dai 4 anni in su);

alle 18.30: “Lumìe” di e con Francesco Mirabile, in collaborazione con la Compagnia Carullo Minasi (spettacolo teatrale dai 4 anni in su);

alle 20.30: “Manodopera” di Alain Ughetto (dai 10 anni in su).

Sabato 21 ottobre:

alle 16.00: “Il sarto furbacchione”, di Antonino Anelli, diretto da Michelangelo Maria Zanghì (spettacolo teatrale dai 4 anni in su);

alle 17.30: “Yuku e il Fiore dell’Himalaya” di Arnaud Demuynck (dai 4 anni in su);

alle 19.00: “Il bambino che scoprì il mondo” di Alê Abreu (dai 6 anni in su);

alle 20.30: “Cortometraggi dal mondo”, a cura di ZABUT, Festival internazionale di corti d’animazione (dai 6 anni in su).

Domenica 22 ottobre:

alle 16.30: “La Chiocciolina e la Balena / Zog E I Medici Volanti” di Max Lang e Daniel Snaddon (dai 4 anni in su);

alle 18.00: laboratorio “Avventure in Cineteca”, a cura della Cineteca dello Stretto (dai 6 anni in su);

alle 19.30: “Si alza il vento” di Miyazaki (dai 10 anni in su).

Informazioni utili:

Ingresso gratuito per i bambini. Per gli adulti l’ingresso è di 5 euro.

(29)