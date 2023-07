Messina, a Tremestieri arriva il teatro all’aperto: il programma

La tanto attesa calda stagione è arrivata e anche gli eventi all’aperto: dalle serate ballerine, al cinema, passando dal teatro, come quello organizzato dal Teatro dei 3 Mestieri di Messina, a Tremestieri. Una sezione estiva di “Fuori In Scena” 2023 che propone al pubblico 5 appuntamenti in giardino, ma anche aperitivo e mostra, per godersi al meglio le serate estive, in compagnia degli amici.

Ad aprire la rassegna sarà “Niente di Privato” di e con Fabrizio Paladin, con il Maestro Loris Sovernigo al pianoforte. Si tratta di un omaggio a Giorgio Gaber, artista capace di raccontare il contemporaneo in modo ironico e sagace. L’appuntamento è per giovedì 6 luglio, alle 21.15. In programma, sempre giovedì 6 luglio, anche l’inaugurazione di “Re – Note” di Federica Silvestro, mostra a cura di Dania Mondello.

Il teatro all’aperto di Tremestieri

Conclusa la stagione invernale, il Teatro dei 3 Mestieri si prepara a quella estiva, che si svolgerà nel giardino all’aperto. Ecco gli appuntamenti in programma:

giovedì 6 luglio: “ Niente di privato “, omaggio a Giorgio Gaber. Regia di Fabrizio Paladin, con il Maestro Loris Sovernigo al pianoforte e Fabrizio Paladin alla voce. Produzione Teatro Studio Maschera;

“, omaggio a Giorgio Gaber. Regia di Fabrizio Paladin, con il Maestro Loris Sovernigo al pianoforte e Fabrizio Paladin alla voce. Produzione Teatro Studio Maschera; giovedì 13 luglio: “ Manuale di sopravvivenza per boomer ” di Mariapia Rizzo, diretto e interpretato da Mariapia Rizzo e Stefano Cutrupi. Produzione Teatro dei 3 Mestieri;

” di Mariapia Rizzo, diretto e interpretato da Mariapia Rizzo e Stefano Cutrupi. Produzione Teatro dei 3 Mestieri; giovedì 20 luglio: “ Zampalesta all’altro mondo “, di e con Angelo Gallo;

“, di e con Angelo Gallo; giovedì 10 agosto: “ Menefotto ” di e con Rocco Barbaro. Produzione Il Mezzo Network;

” di e con Rocco Barbaro. Produzione Il Mezzo Network; giovedì 24 agosto: “Pagliuzze“, di Alessia Cristofanilli, con Giulia De Luca.

Inizio spettacoli alle 21.15. Apericena dalle 20.00. Per informazioni e prenotazione è possibile contattare i seguenti numeri: 090 622505 – 349 8947473. Il Teatro dei 3 Mestieri si trova sulla Strada Statale 114 Km 5,600 ingresso accanto distributore Esso.

