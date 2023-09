Le Vie dei Tesori 2023 a Messina: cosa vedere e come prenotare

A Messina prosegue Le Vie dei Tesori 2023: il festival diffuso su tutta l’Isola che dà l’opportunità di vedere luoghi storici della città e fare nuove esperienze; dal Seminario Arcivescovile; alla passeggiata a bordo delle tradizionali barche di Ganzirri.

Inaugurata sabato 16 settembre, la nuova edizione de Le Vie dei Tesori a Messina ha già superato le 1.400 presenze, così come informa la Fondazione omonima che cura il festival: il luogo più visitato, al momento, è il Palazzo della Prefettura. Più in generale, è Trapani la città più visitata, seguita da Bagheria, in provincia di Palermo. «Messina – fa sapere la Fondazione – supera di poco Enna e Caltanissetta, guerra tra castelli ad Alcamo, tanto interesse per Termini Imerese, Mazara e Marsala. Corleone ottimo debutto».

Le Vie dei Tesori 2023: cosa vedere

Per il secondo weekend, sabato 23 e domenica 24 settembre, sarà possibile visitare tra le altre cose: l’Abbazia di Mili; la Chiesa di San Giovanni di Malta; la Cappella di Gesù e Maria delle Trombe in via San Giovanni Bosco; la fortezza di Castel Gonzaga, il giardino del monastero di San Placido Calonerò; la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera”; Forte San Salvatore. A questo link tutto quello che c’è da vedere e da fare a Messina durante Le Vie dei Tesori 2023.

Come prenotare per Le Vie dei Tesori

Per prenotare una visita durante Le Vie dei Tesori 2023 basta acquistare il coupon sul sito o presso l’info point allestito all’interno della Chiesa San Giovanni di Malta. Un coupon da 18 euro è valido per 10 visite, da 10 euro per 4 visite e da 3 euro è valido per un singolo ingresso. Per le passeggiate è previsto un coupon da 8 euro. Per le esperienze, i coupon sono di valore variabile.

A chi prenoterà verrà inviata per mail una pagina con un codice QR con giorno/orario di prenotazione da mostrare all’ingresso dei luoghi sul proprio smartphone o stampata. In alternativa, ci si può presentare all’ingresso dei luoghi, mostrando la pagina con il codice QR ricevuta via mail al momento dell’acquisto, ma si entrerà solo se ci sono posti disponibili. I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più visitatori, anche simultaneamente e in posti diversi, fino a esaurimento del loro valore.

(3)