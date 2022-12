“Il Cinema Illustrato”, al via al Palacultura di Messina la mostra dedicata alla settima arte

Manifesti e locandine storiche, al Palacultura “Antonello” di Messina approda “Il cinema illustrato”, la mostra dedicata alla settima arte organizzata dal Comune in collaborazione con con Cineforum Orione e Cineteca dello Stretto. In esposizione anche vecchie apparecchiature e un televisore a tubo catodico. L’ingresso è libero ed aperto alle scuole.

Oggi, 15 dicembre 2022 alle ore 17.00, l’inaugurazione della mostra “Il Cinema Illustrato”, realizzata con la curatela e l’allestimento di Isabella La Fauci e Maurilio Forestieri, con Luca Di Paola, Marianna Scalas, Alice Camardella e Lavinia Giacobbe. Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco di Messina, Federico Basile, e l’assessore alla Cultura, Enzo Caruso. La mostra sarà aperta al pubblico da domani, 16 dicembre, al 31 gennaio 2023.

Manifesti, proiezioni e vecchie apparecchiature: la mostra “Cinema Illustrato” al Palacultura di Messina

I manifesti in mostra sono i seguenti:

Guardie e ladri, di M. Monicelli e Steno (1951);

Totò al giro d’Italia, di M. Mattoli (1949);

Il monaco di Monza, S. Corbucci (1963);

Lo sparviero del Nilo, di G. Gentilomo (1950);

La paura fa 90, di G. Simonelli (1951);

Una bruna indiavolata, di C.L. Bragaglia (1950);

I Vitelloni, di F. Fellini (1953);

Tormento del passato, di M. Bonnard (1952);

Tutta la città lo accusa, di L. De Mitri (1943);

Il presidente, di L.F. D’Amico (1970);

Stasera sciopero, di M. Bonnard (1951);

Pazzo d’amore, di G. Gentilomo (1942);

Prima Comunione, di A. Blasetti (1950);

Senza Famiglia, di G. Ferroni (1945);

La finestra sul lunapark, di L. Comencini (1957);

I fuorilegge, di A. Vergano (1950).

Le apparecchiature in esposizione sono: Moviole Super 8; Bobine 35 mm, 16 mm, 9.5 mm, 8 mm e Super8; Proiettori 35 mm, 16 mm, 8 mm e Super8; MovieViewer, visore 8 mm; Giuntatrici; Valigie spedizione film anni ’50; Televisore a tubo catodico.

Nella sala proiezioni si verrà trasportati nel 1926, anno in cui è stato girato un cortometraggio rimasto nascosto per quasi un secolo. Si tratta de “L’Occhio di Shivah”, una pellicola in formato 9.5 ritrovata dalla “Cineteca dello Stretto” e proiettata lo scorso novembre in anteprima nazionale al Torino Film Festival, e per la prima volta sugli schermi messinesi.

