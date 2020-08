Il 19 agosto l’alba al Teatro di Taormina con “Al Passo coi Templi – Il Risveglio degli Dei”

Sarà proprio un risveglio quello in programma il 19 agosto al Teatro di Taormina con “Al Passo coi Templi”. La performance, infatti – scritta e diretta da Marco Savatteri – si svolgerà alle 5 del mattino.

Inserito all’interno del cartellone di Taormina Arte, “Al Passo coi Templi – il Risveglio degli Dei” intreccia momenti di danza rituale e divinatoria, musiche originali ispirate alle sonorità del tempo, canti a cappella e momenti lirici, azioni sceniche.

Il risveglio dei performer – Al Passo coi Templi

Gli artisti chiamati sul palco, infatti, si trasformeranno in statue animate per raccontare una storia risalente a oltre 2600 anni fa. Prodotto da Casa dei Musical, “Al Passo coi Templi” vede la partecipazioni di cinquanta artisti, tra tra cantanti, attori, ballerini. Due artisti internazionali: l’illusionista e ballerino Alexis Arts, nei panni di Hermes, e il soprano lirico Rossana Potenza in quelli di Hera, la regina degli Dei.

«Un riadattamento studiato appositamente per il Teatro Antico di Taormina – dice Savatteri – che vuole essere anche l’auspicio per tutti di un risveglio dopo il lockdown imposto dalla pandemia.»

Info utili:

Ingresso contigentato come previsto dalle misure anti-Covid19.

Biglietti in prevendita qui

(18)