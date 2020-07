Al via dal 20 luglio la stagione 2020 del Teatro Antico di Taormina: tutto il programma

Pensate non sarebbe arrivata? E invece eccola qui, la stagione 2020 del Teatro Antico di Taormina. Il Teatro Antico di Taormina, infatti, torna ad animarsi, indossando i suoi abiti preferiti: il teatro e la lirica.

Dal 20 luglio, infatti, la Fondazione Taormina Arte – in sinergia con l’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, l’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, il Comune di Taormina e il Parco Archeologico Naxos-Taormina – inaugura la stagione 2020.

Ad aprire la scena, il 20 luglio alle 21.30, sarà Progetto Beethoven con l’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta dal Maestro Umberto Benedetti Michelangeli.

In cartellone – la rassegna teatrale durerà fino al 20 settembre – anche la prima nazionale di Medea con Federica De Martino e Simone Toni, per la regia di Gabriele Lavia ed Eleonora Abbagnato in Love con la coreografie di Giuliano Peparini.

Lo scenario incantevole del Teatro Antico di Taormina

Finalmente – dopo mesi di incertezze causa virus – arriva anche la stagione 2020 del Teatro Antico di Taormina. La rassegna prevede 30 spettacoli in cartellone – dal 20 luglio al 20 settembre – che renderanno ancora più incantevole lo scenario naturale di Taormina.

Salta all’occhio la presenza costante in cartellone dell’Orchestra del Teatro Bellini di Catania, esempio virtuoso della Sicilia. Per chi è di Messina, viene un po’ l’amaro in bocca pensando a come sarebbe stato interessante ascoltare anche gli eccellenti orchestrali del Teatro Vittorio Emanuele. (Ma anche questa è un’altra storia).

«Il programma – precisa l’Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina- è importante e mi fa piacere sottolineare che vedrà tra i protagonisti due dei nostri fiori all’occhiello della cultura e dello spettacolo, il Teatro Bellini di Catania e l’Orchestra Sinfonica Siciliana.»

Il programma completo della stagione teatrale di Taormina 2020:

dal 20 luglio al 24 luglio ore 21.30 Progetto Beethoven , con l’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Umberto Benedetti Michelangeli

ore 21.30 , con l’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Umberto Benedetti Michelangeli 25 luglio ore 21.30 American Movies , con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania

ore 21.30 , con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania 30 luglio ore 21.30 La Traviata – Ritorno all’opera , con l’Orchestra e Coro del Teatro Massimo Bellini di Catania

ore 21.30 , con l’Orchestra e Coro del Teatro Massimo Bellini di Catania 8 Agosto ore 21.30 Medea di Euripide , con Federica De Martino e Simone Toni, per la regia di Gabriele Lavia

ore 21.30 , con Federica De Martino e Simone Toni, per la regia di Gabriele Lavia 9 Agosto ore 21.30 Il sogno di un uomo ridicolo di Fedor Dostoevskij , di e con Gabriele Lavia

ore 21.30 , di e con Gabriele Lavia 12 agosto ore 21.30 Carmina Burana , con l’Orchestra e il Coro del Teatro Massimo Bellini di Catania

ore 21.30 , con l’Orchestra e il Coro del Teatro Massimo Bellini di Catania 14 agosto ore 21.30 Taormina Lyric Summer Concert , con l’Orchestra e il Coro del Teatro Massimo Bellini di Catania

ore 21.30 , con l’Orchestra e il Coro del Teatro Massimo Bellini di Catania 16 agosto ore 21.30 International Guitar Night con Bireli Lagrene, Yamondou Costa, Francesco Buzzurro, Adam Palma

ore 21.30 con Bireli Lagrene, Yamondou Costa, Francesco Buzzurro, Adam Palma 19 agosto ore 21.30 Alba al Teatro Antico , Al passo con i templi

ore 21.30 , Al passo con i templi 22 e 23 agosto ore 21.30 Les Italiens de l’Opera , con Alessio Carbone

ore 21.30 , con Alessio Carbone 25 agosto ore 21.30 Le Quattro Stagioni di Vivaldi , con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania

ore 21.30 , con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania 2 settembre ore 21.30 Eleonora Abbagnato in Love , coreografie di Giuliano Peparini

ore 21.30 , coreografie di Giuliano Peparini 4 settembre ore 21.30 Emozioni – Viaggio tra le canzoni di Lucio Battisti, con Mogol e Gianmarco Carroccia

ore 21.30 con Mogol e Gianmarco Carroccia 5 e 6 settembre ore 21.30 Oltre lo Spazio – in viaggio con la musica , con la Fondazione Valentina Tereshkova e Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

ore 21.30 , con la Fondazione Valentina Tereshkova e Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana 10 settembre ore 21.30 Fedra , per la regia di Giovanni Anfuso

ore 21.30 , per la regia di Giovanni Anfuso 20 settembre ore 21.30 Gershwin & Bernstein, con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania.

