Eventi dell’estate 2020 a Messina: al via le proposte. Ecco come fare

Grosso punto interrogativo quello che aleggia sugli eventi per l’estate 2020 a Messina. Che estate ci aspetta? Riusciremo a mantenere le distanze previste in spiaggia? Sarà possibile tornare a ballare sotto le stelle? La Vara e i Giganti riusciranno ad attraversare la città? Ancora risposte senza domande, ancora incertezze sul prossimo futuro. Le restrizioni – seppur diminuite – continuano a esserci.

Nonostante alcune iniziative lodevoli che riportano un po’ alla normalità, il mondo della cultura e dello spettacolo messinese sta ancora accusando il colpo della reclusione della fase 1.

“Se telefonando…”: come proporre gli eventi dell’estate a Messina

L’Assessore Giuseppe Scattareggia ha avviato un programma di confronti con gli operatori del settore; musica, teatro, cinema e tradizioni popolari. Da oggi darà possibile prenotare un appuntamento inviando una mail a: assessorato.sport@comune.messina.it

L’Amministrazione sembra avere in programma per gli eventi culturali estivi a Messina? Ancora non è dato sapere. All’orizzonte, una delle possibilità caldeggiata dal Comune era stata l’utilizzo del parcheggio di via Tommaso Cannizzaro. Luogo idoneo, secondo gli amministratori, per poter ospitare un numero cospicuo di cittadini rispettando il distanziamento sociale.

In attesa di sapere che idee verranno messe sul tavolo per far riprendere le attività culturali della città, gli operatori del mondo della cultura e dello spettacolo da oggi potranno inviare le loro proposte all’Assessore Scattareggia. L’iniziativa ha l’obiettivo di concordare con gli operatori del settore lo svolgimento di attività ludiche e ricreative con spettacoli estivi all’aperto sempre in ottemperanza delle misure previste dal Governo Nazionale e Regionale in materia di tutela della salute pubblica.