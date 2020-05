Io Resto In Sala: il Cinema Iris di Messina riapre… online

«Io Resto In Sala – racconta Umberto Parlagreco del cinema Iris – è un progetto che dà la possibilità di aprire delle sale virtuali da affiancare a quelle fisiche. A parte la cosa carina e del tutto casuale che se fai l’acronimo viene IRIS, abbiamo aderito per due motivi: abbiamo una certa libertà di programmazione (l’unico vincolo è il listino film, che però piano piano si sta riempendo) e i dati dei clienti continuiamo a gestirli noi.

Le sale virtuali funzionano esattamente come le sale fisiche:. Non è on demand, cioè ci sono degli orari precisi di inizio film, come al cinema. I prezzi sono imposti, ma a parte i primi, sono davvero bassi (i primi costano 7.90, a cui abbiamo tolto il costo del servizio di vendita online per non gravare troppo sul cilente, altri film costano tra i 3 e i 4 euro, su cui ovviamente c’è un sovrapprezzo di vendita online); se però consideri che il film lo puoi vedere con altre persone, alla fine non è tanto alto.»