È sold out il concerto di Sting al Teatro Antico di Taormina

Stasera, alle 21:30, Sting calcherà il palco del Teatro Antico di Taormina con il tour “My Song”, 14esimo album dell’artista – tra i più amati al mondo – uscito il 24 maggio del 2019.

Così come era già successo nel 2010 con “Symphonicities”, Sting in “My Song” reinterpreta e riarrangia alcuni dei brani più importanti della sua carriera da solista e con i Police.

Come per esempio, Roxanne singolo estratto dal primo album dei Police nel 1978 e Every Breath You Take, estratto invece da “Synchronicity“, quinto album del gruppo britannico.

Sting arriva al Teatro Antico di Taormina

Dopo Zucchero che si è esibito sul palco siciliano lo scorso 21 settembre, adesso è la volta di Sting, che ha aggiunto la data di Taormina al suo tour italiano “My Song”. Sting tornerà in Italia il 2 aprile 2022 al Pala Alpitour di Torino e il 19 luglio 2022 al Parco Ducale di Parma. Insieme a Sting sul palco anche il figlio Joe Sumner. Sold out i biglietti per il concerto di stasera, che vanno dai 115 euro a 184 euro.

(21)