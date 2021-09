Stasera e domani Zucchero in concerto al Teatro Antico di Taormina

Ancora disponibili i biglietti per il concerto di Zucchero – stasera e domani – al Teatro Antico di Taormina, che presenta al pubblico suo “Inacustico D.O.C. & More”, ultimo disco dell’artista emiliano, uscito il 14 maggio per la Polydor Records.

Un album in versione acustica che contiene gli inediti di “D.O.C” (uscito a novembre 2018 per la Universal) e una selezione di grandi successi del repertorio di Zucchero, anche questi riarrangiati in chiave unplugged.

Nel 2020 Zucchero aveva dovuto posticipare i concerti previsti in Nuova Zelanda, Australia, Messico, Canada e Stati Uniti. «Sono state prese misure straordinarie – scriveva il musicista a marzo 2020 – dalle autorità di questi paesi – giustamente – cercando di controllare la diffusione del virus. Pertanto è impossibile per me, per la mia band e la mia crew viaggiare. Attualmente stiamo riorganizzando tutti questi concerti e appena avremo fissato le nuove date vi faremo sapere. Restate al sicuro e abbiate cura di voi stessi».

Adesso uno degli artisti italiani più apprezzati all’estero torna a suonare con un tour in tutta Italia. Insieme a Zucchero, sul palco di Taormina per questo inedito concerto in acustico, ci saranno anche Doug Pettibone e Kat Dyson. Con D.O.C – 14esimo album in studio – Zucchero ha vinto il disco di platino all’utlimo SEAT Music Award. Dopo Taormina, l’artista sarà in concerto al Teatro al Castello di Roccella Jonica per concludere il tour il 6 ottobre all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze.

I biglietti sono acquistabili su Ticket One.

