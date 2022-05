Cose da fare a Messina nel weekend: tra gli eventi anche una passeggiata al chiaro di luna a Marinello

Siamo usciti indenni dalle feste pasquali, abbiamo superato egregiamente la Festa dei Lavoratori; adesso non rimane che goderci un tranquillo weekend di inizio maggio a Messina. Arriva anche per questo venerdì, quindi, la guida completa agli eventi e alle cose da fare a Messina nel fine settimana.

Prima degli eventi imperdibili, segnaliamo che sta per arrivare la mini rassegna organizzata dal Comune di Messina e associazioni del territorio in attesa della V Tappa del Giro d’Italia che si correrà mercoledì 11 maggio. In programma, tra le altre cose, una mostra fotografica dedicata a Vincenzo Nibali e una pedalata organizzata dall’Associazione Passione MTB. Ma non è finita perché per tutto il mese Messina festeggia la letteratura con il “Maggio dei Libri 2022“, con appuntamenti dedicati a grandi e piccoli lettori.

Eventi Messina: gli imperdibili

Due, come sempre, gli eventi imperdibili per questo weekend a Messina e dintorni; il primo appuntamento è in programma sabato 7, dalle 11, all’ex Pescheria di Barcellona: “Primavera a colori” promosso da Kanö sartoria sociale in sinergia con l’Istituto Guttuso di Milazzo e il Progetto Dopo di Noi della città del Longano. Durante la giornata si parlerà di arte, cromoterapia e arteterapia, e poi si passerà alla pratica con un’estemporanea di pittura su tessuti. Un motivo in più per andarci? Perché il fondatore di questa sartoria sociale Faburama Ceesay sembra avere una storia bellissima.

Il secondo evento imperdibile invece è domenica 8, dalle 18 al Retronovueau con una jam tutta dedicata all’hip hop “Doo Da Right Thing“. «Tony Proe – ci dicono gli organizzatori – farà un live painting, i Marittima funk per free circle e Moskella farà hosting. Dj Rox, Dj clima e Dj Kollasso ci faranno ballare». Un motivo in più per andarci? Per ballare in cerchio!

Gli eventi del weekend a Messina

Se non avete mosse nuove o non potete spostarvi da Messina, qui tutti gli eventi per il vostro weekend: da venerdì 6 maggio a domenica 8. Tra gli appuntamenti, il secondo concerto della rassegna che riapre la Sala Laudamo, una nuova mostra alla Spazioquattro della talentuosa Alessia Iraci e moltissime escursioni, fra tutte quella al chiaro di luna a Marinello.

Mostre

venerdì 6, a Palazzo Zanca, in occasione della V Tappa del Giro d’Italia: inaugurazione installazione collettiva “Makesportnotwar” a cura di Impronte Messina e mostra fotografica dedicata a Vincenzo Nibali, con gli scatti di Filippo Mazzullo; da sabato 7, alla galleria Spazioquattro: inaugurazione di “Sotto Palco”, mostra fotografica di Alessia Iraci. L’esposizione sarà visitabile fino al 13 maggio; da sabato 7, alla Galleria Arte Cavour: inaugurazione di “Paesaggi e Colori”, mostra di pittura di Annalisa Baldini. La mostra sarà visitabile fino al 16 maggio; fino all’11 maggio, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, per “L’Opera al Centro” rassegna visiva curata da Giuseppe La Motta: “Naturalità” mostra di Giuseppe Brancato; fino al 12 maggio, al Teatro dei Tre Mestieri di Messina: “U.S. Ultima Spiaggia” mostra di pittura di Riccardo Orlando, a cura di Dania Mondello; fino al 22 maggio all’EXANTE Galleria, in via Nicola Fabrizi 7: “L’isola che non c’è”, mostra di Valeria Macadino e Claudio Piccini.

Musica

venerdì 6, alle 21, alla Sala Laudamo: Quintetto Fiati, con Fabio Palmeri, Giuseppe Scavo, Marcello Caputo, Angelo Bonaccorso, Giovanni Petralia. Produzione E.A.R. Teatro di Messina; venerdì 6, alle 20, al Retronouveau: Mind the Gap, dj set a cura di Giovanni Rodio, Mirko Cugliandolo e Saam; sabato 7, alle 18, alla Chiesa di Santa Maria Alemanna: “Cantautorando”, a cura di Alemanna Storie di Cultura. Prenotazione obbligatoria al: 3465014508; sabato 7, alle 18, al Palacultura per la stagione dell’Accademia Filarmonica: “In bianco e Nero”, con Maria Pizzuto al pianoforte, Floriana Sicari voce recitante, Ernesto Pizzi musica elettronica, Rino Pizzi fotografie; sabato 7, dalle 19:30 al Retronouveau: Gomma live. Per i biglietti qui. sabato 7, alle 21 al Mercato Muricello: “Il sabato del muricello”, desgustazione e musica live con Gianluca Rando e Roberta Scianò; domenica 8, dalle 18 al Retronoveau: “Doo Da Right Thing – Hip Hop Jam”, dj set a cura di Rox, Clima, Kollasso, live painting Tony Proe, host Moskella; domenico 8, alle 18 al Palacultura, per la stagione della Filarmonica Laudamo: Orchestra di Fiati del Conservatorio Corelli, dirige Lorenzo della Fonte e Daniele Berdini al sax soprano.

Libri

venerdì 6, alle 18:30, alla Mondadori: “L’agile Mangusta. Democrazia Proletaria e gli anni 80” (Alegre edizioni) di Alfio Nicotra. Dialoga con l’autore Citto Saja, interventi a cura di Antonio Mazzeo e Gino Sturniolo; sabato 7, alle 17:30 alla Feltrinelli di Messina: presentazione del libro “Le donne lo dicono” (Swanbook Edizioni) di Lucia Bianco, dialoga con l’autrice Milena Romeo, inteventi di Pina D’Alatri e Giovanna D’Amico;

Teatro

venerdì 6, alle 21 al Teatro Annibale di Messina: “Mulan la ragazza guerriero” musical della Compagnia dei Balocchi, per la regia di Sasà Neri; sabato 7, alle 17 e alle 21, e domenica 8 alle 17:30 al Teatro Annibale di Messina: “Storia di una capinera”, con Nadia De Luca e Giuseppe Castiglia, per la regia di Rosario Minardi; sabato 7, alle 21 e domenica 8 alle 17:30, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina: “L’odore”, dramma di Rocco Familiari, con Blas Roca-Rey ed Ester Pantano, per la regia di Krzysztof Zanussi.

Cinema

dal 6 all’8 maggio, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday” diretto da Lee Daniels.

Relax e Natura

venerdì 6, alle 18:30 a Milazzo: Visitatori in città, visita guidata alle chiese di San Giacomo Apostolo e di Santa Maria Maggiore, a cura di Franco Chillemi; sabato 7, alle 08 con raduno sul lungomare di Nizza di Sicilia: “La montagna del tesoro”, escursione a Monte Scuderi, a cura di Cooperativa Valli Basiliane; sabato 7, dalle 11 all’ex Pescheria di Barcellona: “Primavera a colori”, estemporanea di pittura su tessuto e aperitivo solidale, a cura di Kanö sartoria sociale; sabato 7, dalle 17 con ritrovo presso Ufficio turistico, corso Colombo, Lungomare di Oliveri: “Escursione al chiaro di luna a Marinello“, a cura dell’Associazione PFM; domenica 8, dalle 07:30 con raduno a Piazza Unione Europea, in occasione della V Tappa del Giro d’Italia: “Almeno oggi fai l’indiano“, evento cicloturistico a cura di ASD Passione MTB. Per partecipare scrivere a: asdpassionemtb@gmail.com; domenica 8, dalle 09:15 con ritrovo presso il Togos Pub a Galati Mamertino: “Escursione alla cascata del Catafurco“, a cura dell’Associazione PFM; sabato 7 alle 9 e domenica 8 alle 16: “Il Santuario sul mare”, escursione da Malvagna a Tindari, a cura delle Vie dei Canti. Per prenotare qui.

