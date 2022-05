Maggio dei Libri 2022, gli eventi a Messina per piccoli e grandi lettori

Al via domani a Messina il Maggio dei Libri 2022, il mese dedicato agli amanti della lettura, con tutta una serie di eventi per grandi e piccine. Si comincia il 5 maggio con la presentazione del graphic novel di Lelio Bonaccorso “Vento di libertà” alla Città Metropolitana, si continua con presentazioni e laboratori. Vediamo gli eventi previsti.

Il Maggio dei Libri è una manifestazione promossa dal Centro per il libro e per la lettura e dal Ministero dei Beni Culturali, nata nel 2011 con l’obiettivo di trasmettere l’amore per la lettura e sottolinearne il valore sociale. Si svolge ogni anno tra il 23 aprile e il 31 maggio in tutta Italia e prevede una serie di iniziative mirate a portare i libri e la lettura anche al di fuori dai loro contesti tradizionali. Nel corso di questi dodici anni, ha coinvolto scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati.

Maggio dei Libri 2022: gli eventi a Messina

Il primo evento che inaugurerà il Maggio dei Libri 2022 a Messina è la presentazione del graphic novel del fumettista messinese, Lelio Bonaccorso, “Vento di libertà”, che si svolgerà giovedì 5 maggio alle ore 17.30 nella Sala Consiliare di Palazzo dei Leoni-Corso Cavour (sede della Città Metropolitana). A moderare l’incontro sarà la giornalista Eliana Camaioni. L’evento è organizzato dall’Archeoclub d’Italia “Area integrata dello Stretto”.

Di seguito, le presentazioni organizzate dalla Biblioteca Regionale Universitaria “Giacomo Longo” di Messina:

7 maggio, alle 17.30 – “Decorati al valor militare. Messina e Provincia” di Vincenzo Randazzo;

13 maggio, alle 17.30 – “Le nuove famiglie” a cura di Luigi Baldari;

19 maggio, alle 17.30 – “N-pinzeri ci sta pi tutti”di Salvatore Gazzara;

28 maggio, alle 17.30 – “Patocenosi. Dalle malattie contagiose dell’antichità alle pesti, epidemie, pandemie ed epizoozie” a cura di Antonio Pugliese, presentazione preceduta, alle 9.30, dal convegno “Messina e le pandemie: aspetti storico-scientifici” a cura del Comitato Civico Cittadino “Messina: la Città dimenticata”.

Di seguito, gli eventi dedicati ai bambini alla Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro” del Palacultura Antonello di Messina per il Maggio dei Libri 2022:

giovedì 5 maggio, ore 17.00 – Una giostra di libri Laboratorio NpL e NpM per bambini di 3-6 anni;

giovedì 12 maggio, ore 16.30 – Presentazione libro Poesia … luce perenne di S. Gazzara. Interverranno le professoresse Paola Radici Colace e Teresa Rizzo; intrattenimento musicale di M. Ambriano e B. Buccheri;

martedì 17 maggio, ore 17.00 – Letture e laboratorio dal libro Nick e il drago matematico e altre storie di M. Lily Morabito (Macabor editore 2021), a cura dell’autrice (per bambini di 8-10 anni);

giovedì 26 maggio, ore 17.30 – Presentazione libro Manuela di M. Falcone (Giulio Perrone editore 2022). Dialoga con l’autore Giusy Di Bella (Ass. Terremoti di Carta);

venerdì 27 maggio, ore 17-18.30 – Una giostra di libri all’aperto. Laboratorio NpL e NpM per bambini di 3-6 anni (via Palermo, davanti scuola Boer).

Di questi, gli eventi per i più piccoli programmati il 5, 17 e 26 maggio, sono a numero chiuso; pertanto è necessaria la prenotazione tramite e-mail a biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it o telefonicamente al numero 0907723549 (da lunedì a venerdì 9-13; martedì e giovedì 15-16.45).

Maggiori informazioni sul Maggio dei Libri 2022 a questo link.

