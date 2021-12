Concerti, laboratori e mercatini: tutti gli eventi del “Natale della Rinascita” del 20 dicembre

Continuano gli eventi, organizzati dal Comune di Messina, dedicati al Natale 2021. In programma anche per stasera – lunedì 20 dicembre – diversi eventi in giro per la città. Tra tutti vi segnaliamo il concerto di Michele Zarrillo, alle 21 a Piazza Duomo. Dopo Edoardo Bennato, infatti, è la volta del cantautore romano, che canterà i suoi pezzi più famosi.

Domani, invece, sarà Riccardo Fogli a salire sul palco de “Il Natale della Rinascita”. Rimangono, invece, ancora da definire i musicisti che si esibiranno durante la notte del 31 dicembre. Annunciato, infatti, qualche giorno fa dal Sindaco di Messina Cateno De Luca, l’annullamento dei concerti di Achille Lauro (previsto il 30 gennaio), Nino Frassica, Carmen Consoli, Colapesce e Dimartino. Questi ultimi due in programma il 2 gennaio 2022.

Tutti gli eventi del Natale 2021

Manca pochissimo al Natale, ma quali sono gli eventi in programma a Messina a distanza di pochi giorni dal 25 dicembre? Vediamo nel dettaglio tutti gli eventi in programma stasera per la rassegna “Il Natale della Rinascita“:

alle 16, a Ganzirri: Ganzirri diventa Borgo dei 100 Presepi

alle 17, a Piazza Cairoli: Talent + Sacher Trio

alle 17:30, a Bordonaro: Mercatini di Natale

alle 19, al Teatro dei Tre Mestieri: laboratorio di regia teatrale per ragazzi e adulti

alle 19:30, al Palacultura: concerto di Natale ADSET, con i Massimo Youth Orchesta, dirige Michele De Luca

alle 20:30, a Bordonaro: canti folkloristici siciliani, con i Cantustrittu

alle 21, a Piazza Duomo: Michele Zarrillo

Per scoprire tutti gli eventi e le mostre permanenti è possibile visitare il sito dedicato.

(23)