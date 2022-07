Concerti a Messina, il pianista Marcelo Cesena a Forte Petrazza per l’Horcynus Festival

Sarà il nuovo anfiteatro di Forte Petrazza la location del concerto di Marcelo Cesena in programma alle ore 21.00 di stasera, venerdì 29 luglio, a Messina. Il musicista italo-brasiliano, che si esibirà in musiche ispirate dagli incontri con i ragazzi del progetto Se.Po.Pass. (Sentieri, Ponti, Passerelle), sarà ospite della XX edizione dell’Horcynus Festival. Al concerto seguirà anche un momento conviviale.

Cesena, affermato pianista, suonerà anche pezzi del suo repertorio. Prima del concerto, dalle 19.00, ci sarà una mostra dei ragazzi del progetto Se.Po.Pass (Consorzio Sol, cooperativa sociale Lilium, Hic et Nunc e ASD Centro di Formazione Sportiva), che riceveranno il pubblico presentando i prodotti realizzati lo scorso inverno nei laboratori di ceramica, sartoria e stucchi.

Il progetto Se.Po.Pass. è stato selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il Contrasto alla povertà educativa minorile ed è rivolto a ragazze e ragazzi fra i 16 e i 18 anni che hanno vissuto esperienze scolastiche difficili e che si trovano in quella che viene tecnicamente definita “dispersione scolastica”, un problema che investe la Sicilia più di tutte le altre regioni italiane. Il progetto propone un percorso di due anni che mira ad accompagnare i ragazzi nello sviluppo delle loro abilità professionali e relazionali ed è finalizzato all’acquisizione di competenze certificate per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Il programma completo del Festival, che durerà fino al 4 agosto, si può consultare sul sito https://www.horcynusorca.it/. L’ingresso è sempre gratuito, con prenotazione obbligatoria al numero di telefono 0909032759.

