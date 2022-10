Cinema Messina: dai film “ritrovati” all’Iris, alla mostra di manifesti al Lux

Tanto cinema a Messina con diversi appuntamenti in giro per la città. Ma andiamo con ordine. Oggi, lunedì 10 ottobre, continua la stagione al cinema Lux del Cineforum Don Orione con “Stitches – Un legame privato”, diretto da Miroslav Terzic. Il film, tratto da un fatto realmente accaduto, segue la storia di Ana (Snezana Bogdanovic), una sarta di Belgrado che a pochi giorni dal parto perde il suo bambino. L’ostetrica le dice che suo figlio è scomparso a causa di una morte prematura. La donna da quel momento non vede più il corpicino di suo figlio e non riceve indicazioni dall’ospedale sul luogo di sepoltura. Previsti tre spettacoli a partire dalle 16:30.

Insieme alla proiezione del film, verranno esposte le fotobuste ritrovate, salvate e riportate a nuova vita dai volontari della Cineteca dello Stretto, che si stanno occupando della Cineteca Comunale, in collaborazione con il Cineforum Don Orione e il Comune di Messina. «Con l’auspicio – scrive il Cineforum – che il Comune di Messina possa consegnare, ai fini della conservazione del patrimonio, dei locali adeguati e procedere speditamente con la costituzione formale della Cineteca Comunale, il Cineforum Orione vuole condividere con i soci la meraviglia e la gioia di aver restituito alla città dei beni così preziosi e in qualche caso rari».

Messina, ci vediamo al cinema

Ma gli appuntamenti al cinema non sono finiti. Martedì 11 e mercoledì 12 ottobre, alla Multisala Iris, infatti, proseguono gli appuntamenti con la sesta edizione del “Grande Cinema Restaurato” organizzato dal DAMS di Messina, in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Sullo schermo arriva “Psycho” (1960) di Alfred Hitchcock.

A presentare il lungometraggio con Janet Leigh, Anthony Perkins, John Gavin e Vera Miles, saranno gli studenti del corso di Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo: Carla Anastasi, Cristina Bonanno, Alessia Caridi, Andrea Castiglia, Marco Castiglia, Maria Luisa Cucinotta, Valeria Di Brisco, Ilaria Lipari, Giovanna Manetto, Maria Chiara Morale, Cristiana Nicolò, Federica Repaci, Nicolina Sfameni, Alice Soffia, Simonetta Pisano e Federico Vadalà. Previsti due proiezioni alle 18 e alle 21.

(13)