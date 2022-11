Cineclub dei Piccoli: a Messina arrivano “I Principi e le Principesse” di Ocelot

Un appuntamento imperdibile quello di domani, mercoledì 23 novembre 2022, alle 16.30, al Cinema Lux di Messina per la prima edizione (a Palermo è già la terza) del Cineclub dei Piccoli: la proiezione del film d’animazione, restaurato dalla Cineteca di Bologna, in anteprima regionale di “I Principi e le Principesse” di Michel Ocelot.

Il film di Ocelot rimarrà in programmazione fino a venerdì 25 novembre, giorno in cui si svolgerà anche un laboratorio gratuito di illustrazione per bambini perché come diceva Francesco Torre, fondatore e direttore artistico della kermesse: «Promuovere percorsi personali di libera creatività, valorizzare pluralità e diversità è il Cineclub dei Piccoli e aver dedicato questa edizione a Michel Ocelot rappresenta in questo senso una scelta identitaria».

La manifestazione, organizzata dall’Associazione culturale siciliana Arknoah con il sostegno della FICC – Federazione Italiana dei Circoli del Cinema e dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, quest’anno vede la collaborazione della Direzione didattica Aristide Gabelli di Palermo e dell’Istituto Comprensivo n. 7 Enzo Drago di Messina.

Tutti coloro che volessero partecipare al laboratorio possono prenotare inviando una mail all'indirizzo:

A questo link tutto il programma dei film da vedere a Messina.

