Catena Fiorello a Messina: l’appuntamento dell’Accademia dei Pericolanti. Tutte le info

La scrittrice e conduttrice televisiva Catena Fiorello torna a Messina per un nuovo appuntamento all’Accademia Peloritana dei Pericolanti, presso l’Università. Con lei, dialogherò l’antropologo e docente UniMe, Mario Bolognari.

È proprio con Catena Fiorello, Premio Magister Peloritanus 2022 per Lettere, Filosofia e Belle Arti, che l‘Accademia Peloritana dei Pericolanti avvia una serie di incontri con l’autore che, per le tematiche trattate, promettono di cogliere l’interesse di un pubblico piuttosto vasto. L’appuntamento è fissato per martedì 2 maggio 2023, alle ore 17.00 presso la Sala dell’Accademia che si trova all’interno della sede centrale dell’Università di Messina.

Chi è Catena Fiorello? Autrice e conduttrice televisiva di programmi RAI, Catena Fiorello è soprattutto un’amata scrittrice che, con i suoi romanzi, si guadagna sempre un posto nelle classifiche dei libri più venduti. Le sue storie sono ambientante in Sicilia, hanno temi sociali, trattari con passione e ironia, e si avvalgono di un linguaggio strettamente legato al dialetto. Tra le sue opere ricordiamo Picciridda (2006) e Ciatuzzu (2023), sul tema dell’evocazione dell’infanzia; La famiglia è famiglia (2014) e Un padre è un padre (2015), sul tema dei rapporti familiari; L’amore a due passi (2016) e Amuri (2021), sul tema dell’amore; Piccione, picciò (2021), sul tema dell’amicizia; Cinque donne e un arancino (2020) e I cannoli di Marites (2022) sul tema del mondo femminile siciliano.

Catena Fiorello era già venuta a Messina recentemente, a febbraio 2023, presso tre librerie della città dello Stretto, per il firmacopie di “Ciatuzzu”.

