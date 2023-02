Catena Fiorello arriva a Messina: gli appuntamenti in libreria

Catena Fiorello arriva a Messina per due appuntamenti in libreria. L’autrice, sorella del più famoso Fiorello, firmerà le copie di “Ciatuzzu” edito da Rizzoli e uscito a gennaio di quest’anno. Il romanzo racconta la storia di “Ciatuzzu” che a nove anni è costretto a dire addio all’amore della donna più importante: quello della madre.

«E Leto, – si legge nella nota editoriale – il paesino affacciato sul mare dove vive, in cui la brezza si mischia al profumo di gelsomino, non sembra più lo stesso posto. Per fortuna, Ciatuzzu non è solo: oltre ai nonni e ai fratelli, può contare su persone speciali, come il custode del cimitero e Lucia, una picciridda preziosa per lui. Ma proprio quando sembra aver trovato una nuova dimensione, suo padre, emigrato in Belgio, lo costringe a raggiungerlo in quella terra straniera. E a Ciatuzzu il mondo crolla un’altra volta addosso. Lontano dalla Sicilia e dai suoi affetti più cari, presto si renderà conto che le paure, per essere sconfitte, vanno affrontate, e che si può vedere anche con gli occhi del cuore». Un romanzo sul potere della memoria e sulla forza delle radici.

Catena Fiorello sarà a Messina venerdì 17 febbraio:

alle 16.00 da La Casa di Giulia

alle 17.30 alla Mondadori

alle 18.30 a La Gilda dei Narratori

