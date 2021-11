Ancora musica con la Filarmonica Laudamo di Messina: giovedì in concerto il Trio Artè

Nuovo appuntamento con la musica della Filarmonica Laudamo di Messina che, per la serie Accordiacorde dedicata ai linguaggi contemporanei, presenta al pubblico messinese il “Trio Artè” con Mirko D’Anna al violino, Giorgio Garofalo al violoncello e Valentina Casesa al pianoforte.

Il trio siciliano sta portando in giro “Riflessi sonori”, concept album nato in occasione del loro decimo anno di attività, con musiche di Marco Betta, Valentina Casesa, Alberto Maniaci, Simone Piraino e Giuseppe Ricotta. Il concerto è in programma giovedì 4 novembre alle 19:00 al Palacultura.

I linguaggi contemporanei musicali della Filarmonica Laudamo di Messina

Questo di giovedì sarà il terzo concerto della 101esima stagione della Filarmonica Laudamo. E anche quest’anno, insieme agli appuntamenti con la musica classica, si propongono al pubblico anche i “linguaggi musicali contemporanei” della nona edizione della serie “Accordiacorde”, che si tiene ogni giovedì, alle 19:00, al Palacultura.

Ad aprire quindi la rassegna “Accordiacorde” è il Trio Artè con “Riflessi Sonori”. Il trio eseguirà brani di grandi compositori siciliani, appositamente scritti per loro in occasione del decimo anniversario della formazione e racchiusi in un disco pubblicato dalla Da Vinci Records. Il Trio Artè nasce nel 2006 ed è formato da musicisti provenienti dal Conservatorio “V. Bellini” di Palermo. Vincitore di diversi concorsi musicali nazionali ed internazionali, nel 2014 ha inciso per la casa discografica Gamma Musica il disco “Musica da camera italiana dell’800”.

Il prossimo concerto

Il prossimo concerto è in programma per domenica 7 novembre alle 18:00 al Palacultura con Ilia Kim e Piero Rattalino, che presentano: “Chopin, i valori traditi e rinconquistati”. «Dopo aver straordinariamente trattato la poetica di Franz Liszt la stagione scorsa concertistica, – si legge nella nota – ritornano alla Filarmonica Laudamo per un nuovo prestigioso appuntamento il pianista e musicologo Piero Rattalino, tra i più celebri ed esperti studiosi e critici musicali contemporanei, e la grande concertista e sua compagna di vita Ilia Kim. Entrambi ci introdurranno nel mondo di Fryderyk Chopin, in un concerto/racconto dedicato alla poetica del compositore polacco».

