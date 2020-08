Ancora cinema sotto le stelle al Museo di Messina: i film in programma per “Restate al MuMe”

Ferragosto è passato, ma l’estate non è finita e non è finita neanche la rassegna del cinema all’aperto del Museo di Messina, “Restate al MuMe”, che ha in serbo per la città tanti altri appuntamenti con le grandi star di Hollywood e qualche piccola perla da non perdere. Vediamo il calendario degli spettacoli fino al 30 agosto e come e quando è possibile acquistare i biglietti.

Nata dalla collaborazione tra il MuMe e il Multisala Apollo, la rassegna “Restate al MuMe” ha accompagnato l’estate messinese dal mese di luglio e registrato tanto successo. Tanti i sold out e grande l’attenzione del pubblico sia per gli spettacoli che per gli incontri con registi, attrici e attori.

A commentare i mesi appena trascorsi, Loredana Polizzi del Multisala Apollo: «Siamo contenti che si sia creata questa sinergia per un’iniziativa che combina cultura, bellezza, cinema, intraprendenza e spirito creativo. La risposta del pubblico messinese, in un momento così complicato, ci invita a rilanciare sul piano della proposta culturale».

Nel frattempo, ieri, il Multisala di via Cesare Battisti ha riaperto “in sede” e ha in programma diversi spettacoli, tra i quali: il fantasy “Gretel e Hansel” di Oz Perkins, l’animazione Pixar “Onward”, regia di Dan Scalon, e “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti, Orso d’argento per l’interpretazione di Elio Germano.

Restate al MuMe: i film in calendario per il cinema all’aperto del Museo di Messina

Iniziata lo scorso 4 luglio 2020, in collaborazione con il Multisala Apollo, la rassegna “Restate al MuMe” prosegue fino a fine agosto. Vediamo le date dei prossimi spettacoli serali all’aperto, nel giardino del Museo di Messina.

Giovedì 20 agosto alle 21.30 – Picciridda di Paolo Licata

In cartellone (nella locandina omaggio a Fellini dopo Vitti e Morricone), a grande richiesta, dopo due pienoni e ancora con grande successo di pubblico, il film “Picciridda” di Paolo Licata è tratto dal romanzo di Catena Fiorello e ha recentemente vinto il Globo d’oro come migliore opera prima.

Gli autori di “Cena tra amici” portano sul grande schermo una nuova commedia francese sui temi dell’amicizia e della malattia, con Martina Garcia, Fabrice Luchini e Patrick Bruel.

Seconda proiezione al MuMe per la pellicola, con Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti, che racconta la vita di quattro amici dal 1980 ai giorni nostri attraversando, nel tempo, l’Italia e mostrandone i mutamenti.

Prodotto tra Italia e Francia e tratto dallo splendido romanzo illustrato di Dino Buzzati, il film è stato presentato nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes.

Thriller che non ha bisogno di presentazioni, con un cast d’eccezione che comprende Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell e Christopher Plummer.

Coproduzione europea con Karolina Gruszka, il film racconta la vita della prima donna nominata dottoressa in Fisica professoressa alla Sorbonne, e ad aver ricevuto il premio Nobel in due campi diversi. Una donna, Marie Curie, che ha dovuto battersi per far riconoscere il suo lavoro dopo la morte del marito;

Con Toni Servillo, Valeria Golino e Carlo Buccirosso, il film, ispirato all’omonimo fumetto, racconta la storia di due “guappi”, nonno e nipote, nella Napoli degli anni ’70. Ha incassato cinque candidature e 1 Nastro d’argento e nove candidature e 1 David di Donatello.

Ancora un trhiller per questa rassegna estiva, interpretato da Helen Mirren e Ian McKellen.

Un continuo piano sequenza per raccontare la prima guerra mondiale. Nel cast George MacKay e Dean-Charles Chapman, insieme a Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth e Benedict Cumberbatch.

Info e biglietti

Per l’acquisto dei biglietti, l’organizzazione consiglia di usare il sito Webtic (solo acquisto e non prenotazione). In alternativa, è possibile comprare il proprio biglietto dopo le 20.15 al Museo di Messina, nel giorno della programmazione. Il costo del biglietto è di 6euro.

