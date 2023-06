Al via il Tindari Festival 2023: l’inaugurazione all’ex Convento di Patti con Maria Pilar Perez Aspa

Sarà Maria Pilar Perez Aspa (in foto) con i suoi “Racconti di Zafferano” a inaugurare, stasera alle 20.00 all’ex Convento di Patti, l’edizione 2023 del Tindari Festival con un programma ricco di appuntamenti diffusi che toccheranno diversi luoghi suggestivi del comprensorio: dal centro storico al Teatro Antico; attraversando per la prima volta il Teatro di Paglia, sulle colline pattesi.

«La 67ª edizione del Tindari Festival – aveva detto il direttore artistico Tindaro Granata, durante la presentazione del programma –, non vuole essere solo il recupero delle nostre antiche usanze di socializzazione e di culto, che pure determinano la nostra etnografia, ma ritrovare la narrazione emotiva delle nostre origini, cercare un punto dal quale passa la linea della nostra discendenza: imparare a conoscere noi stessi attraverso le storie dei “nonni dei nostri avi”, come dice Camilleri. Investire sullo studio delle tradizioni significa dare valore alla terra, valore al tempo, valore alle persone e dunque dare valore al futuro».

Al via il Tindari Festival 2023: gli spettacoli in programma

Tredici gli spettacoli teatrali in programma, con adattamenti contemporanei dei classici come “In difesa di Clitennestra”, per la regia di Stefano Molica, con Manuela Ventura, Noemi Scaffidi e Valentina Martino, ma anche narrazioni drammaturgiche provenienti da altre terre come lo spettacolo di Maria Pilar Perez Aspa: l’autrice e interprete dello spettacolo, infatti, racconterà le sue origini spagnole, attraverso le parole di scrittori che si sono occupati di cucina e preparerà la paella, piatto tipico della tradizione ispanica, che verrà degustata a fine spettacolo. A questo link per i biglietti.

A questo link, invece, tutto il programma del Tindari Festival 2023.

