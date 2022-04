Al Messina Vinyl Fest succede di tutto: l’appuntamento al Sunset di Mortelle

Torna il Messina Vinyl Fest, ideato e organizzato da Francesco Bonaccorso, in una versione extralarge; non solo vinili, ma anche espositori di artigianato, abbigliamento e oggettistica vintage e la presentazione di nuovi progetti. Il tutto in nuova location, perché dal Retronouveau (in foto), il Messina Vinyl Fest trasloca in un spazio più grande, in riva al mare: il Sunset di Mortelle.

«Sarà un Messina Vinyl Fest XXL, – dice Francesco Bonaccorso – dedicato agli appassionati di vinili, al vintage e alla musica. Un’opportunità per stare insieme all’insegna della convivialità, in una bellissima location e un’occasione per chi non conosce il mondo dei vinili, di innamorarsene ascoltando i dj set dei nostri ospiti in riva al mare».

Messina Vinyl Fest: il programma

L’ultima edizione si era svolta a giugno 2021 in via Croce Rossa 33, adesso una location più grande che sa proprio di estate ospiterà l’appuntamento extralarge per gli appassionati di musica e non solo. Ecco cosa troverete al Messina Vinyl Fest:

Ghost Records , Misterstereo8 e Therealvinylpusher , direttamente da Roma;

, e , direttamente da Roma; Semplicemente Dischi , direttamente da Catanzaro;

, direttamente da Catanzaro; abbigliamento vintage di Reciclemi da Catania e Second Life Palmi;

da Catania e Palmi; gli oggetti curiosi e di design de La Vecchia Soffitta di Messina e di Modernariato Sicilia Amore ;

di Messina e di ; creazioni artigianali Old Chip e di Senishop di Valentina Morello;

e di di Valentina Morello; suoni e altri suoni, a cura della podzine ituoigelatinipreferiti.

Previste anche 10 ore di dj set a cura di: Bluemarina, Antonio Lubrano, Andrea Ferro, Morgan, Sergio Caminiti, Emanuele Betto. «Domenica 29 – aggiunge Francesco Bonaccorso – sosteniamo anche una causa utile alla città, attraverso l’Associazione Puli-AMO Messina; doneremo 200 CD di musica indipendente all’associazione che li rivenderà al fest e questi fondi verranno investiti per un nuovo progetto di rigenerazione urbana che interessa l’area del parcheggio della Metroferrovia di Tremestieri, per realizzare un parco urbano con una colorata area attrezzata per bambini, aree ristoro e spazi dedicati al fitness outdoor». L’appuntamento è per domenica 29 maggio, dalle 10:00, con ingresso gratuito.

