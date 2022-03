PuliAmo Messina presenta un progetto di rigenerazione: un parco urbano a Tremestieri

Dopo le tante iniziative per rendere la città meno sporca, PuliAmo Messina presenta il suo primo progetto di riqualificazione cittadina: “Da Parcheggio a Parco”; «il più grande progetto – scrive l’associazione di volontariato – di rigenerazione urbana di PuliAmo Messina presentato ai messinesi».

L’appuntamento è per sabato 19 marzo, alle 11:30 al Teatro dei Tre Mestieri. La scelta della location non è casuale perché PuliAmo Messina ha intenzione di donare al quartiere di Tremestieri un punto di incontro e aggregazione, «con la trasformazione del parcheggio della Metroferrovia in un piccolo parco con aree attrezzate per bambini, fitness outdoor, aree verdi e tanto altro».

L’idea del progetto di un parco urbano a Tremestieri nasce dal suggerimento degli stessi residenti del quartiere. «Durante l’incontro sarà possibile intervenire per fornire consigli, spunti, integrazioni e modifiche al progetto, prima della sua definitiva presentazione al Comune di Messina». I volontari dell’associazione, tra le altre cose, si prendono cura degli scavi archeologici di Largo San Giacomo, nei pressi del Duomo.

Informazioni utili:

Il Teatro dei Tre Mestieri si trova sulla Strada Statale 114, al km 5.600 (ingresso accanto al rifornimento Esso). Preribile la prenotazione, inviando un messaggio sui canal social di PuliAmo Messina. Per accedere, sarà necessario esibire il Green Pass ed indossare la mascherina.

