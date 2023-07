A Villa Pulejo la musica della Filarmonica Laudamo Messina: il concerto

Immaginate un bellissimo giardino, con alberi secolari e vista mare, in sottofondo una musica leggera e armoniosa, che vi fa stare bene: è tutto reale, perché nella dimora storica di Villa Pulejo c’è il concerto del Trio Quodlibet, organizzato dalla Filarmonica Laudamo di Messina.

Il trio di archi, composto da Vittorio Sebeglia al violino, Virginia Luca alla viola e Fabio Fausone al violoncello, presenteranno al pubblico musiche di Boccherini, Sibelius e Beethoven. Il concerto, in programma domenica 9 luglio, alle 20.30, rientra nella rassegna “Musica con Vista“, promossa dal Comitato AMUR in collaborazione con Le Dimore del Quartetto.

A Villa Pulejo la musica della Filarmonica Laudamo

Dopo la conclusione della 102esima stagione concertistica, la Filarmonica Laudamo ha pensato di non lasciare gli appassionati senza musica, programmando una mini rassegna estiva, inaugurata il 22 giugno, alla Casa Circondariale di Gazzi, con il concerto del coro di voci bianche “Note Colorate”, diretto dal Maestro Giovanni Mundo, con la partecipazione della Libera Compagnia del Teatro per Sognare.

Adesso la musica si sposta a Villa Pulejo con il Trio Quodilibet, i cui componenti hanno perfezionato la tecnica in prestigiose accademie come la Stauffer di Cremona, la Chigiana di Siena, la Jeunesses Musicales Deutschland di Weikersheim. Nel 2020 hanno pubblicato “Il Re Maggiore”, dedicato ai festeggiamenti per il 250° anniversario della nascita di Beethoven. Per conoscere meglio il trio, consigliamo l’ascolto delle “Goldberg Variations” di Bach, tra le più complesse narrazioni drammaturgiche rese in musica, che trovate a questo link.

I prossimi concerti

Il prossimo appuntamento con la musica della Filarmonica Laudamo è in programma domenica 6 agosto, alle 20.30, sempre a Villa Pulejo, con i violoncellisti dell’Ensemble Goltermann.

A questo link per i biglietti.

