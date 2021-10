A Messina la seconda edizione di “Non solo buddaci”: il programma

A Messina, stasera e domani, torna la seconda edizione di “Non solo Buddaci”, promosso da Messina Tourism Bureau in collaborazione con l’assesorato regionale all’Argicoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, il Comune di Messina, la Città Metropolitana e l’Università di Messina.

“Non solo Buddaci” ha l’obiettivo di valorizzare i prodotti ittici e di acquacoltura dello Stretto di Messina e dei laghi di Ganzirri. In programma per oggi, il photowlak a Ganzirri e il tour in barca sulle acque del Lago Grande.

A Messina un weekend da “Non solo Buddaci”

Una due giorni dedicata ai prodotti tipici del territorio ma anche all’esplorazione. Ecco gli eventi di “Non solo Buddaci” in programma per venerdì 8 e sabato 9 ottobre:

venerdì 8, alle 15:00 e alle 16:00 , “Photowalk” a cura di Valentina Pillitteri, alla scoperta delle bellezze del luogo. Appuntamento presso la pinetina del Lago Grande di Ganzirri.

venerdì 8, alle 16:00, tre tour in barca. Appuntamento alla sede della Cooperativa Lago Grande di Ganzirri.

sabato 9, a Torre Faro, esperienze e iniziative a confronto su “Nuove opportunità di sviluppo, nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della blue economy”

Per info e prenotazioni: nonsolobuddaci@gmail.com

Che cos’è Messina Tourism Bureau?

Messina Tourism Bureau oltre a essere la promotrice dell’evento “Non solo Buddaci”, è un Consorzio Centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia. Il Centro opera nei settori del turismo e della cultura allo scopo di creare nuove occasioni di sviluppo socio- economico ed occupazionale e persegue gli obiettivi di mobilitare le risorse a livello locale e regionale per sviluppare un piano di interventi capaci di creare le condizioni per un nuovo modello di turismo nel Mezzogiorno, contribuendo per statuto a realizzare un sistema integrato di interventi diffuso su tutto il territorio coinvolgendo le amministrazioni locali e il mondo imprenditoriale al fine di creare crescita economica e nuove occasioni di lavoro in settori innovativi e promuovere ogni attività che abbia ricadute economiche sul tessuto locale nonché iniziative connesse alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici e della pesca del territorio messinese, e delle produzioni artigianali tradizionali.

