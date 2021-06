Domenica 27 si fa Photowalk a Ganzirri, come partecipare al contest

Anche per chi non mastica l’inglese può essere abbastanza intuitivo il termine “Photowalk“, attività che mette insieme la fotografia e le passeggiate urbane. Ecco quindi che domenica 27 giugno, dalle 09:00, si va a fare Photowalk a Ganzirri in occasione della Giornata A.S.I. dei Borghi marinari d’Italia.

Si tratta della prima edizione nazionale per rendere omaggio al patrimonio sociale, culturale ed economico delle identità marinare, che compongono gli oltre 7mila chilometri di costa della nostra Penisola. La manifestazione promossa dalla Associazione Borghi Marinari d’Italia ha il patrocinio di “ENIT agenzia nazionale del turismo”, “ E-borghi” e “ASI Turismo”.

Photowalk a Ganzirri: come partecipare al contest fotografico

L’associazione Fotografando Verso Sud aderisce alla giornata Nazionale dei Borghi Marinari D’Italia con un Photowalk Borgo Ganzirri, una passeggiata fotografica alla scoperta di questo caratteristico borgo di Messina con la possibilità di partecipare al contest fotografico per valorizzare i mestieri e le arti legate al mare. Quindi non solo bei paesaggi e mare incontaminato, ma identità e cultura del mare.

Informazioni utili:

Luogo di ritrovo – Piazza Cutugno;

Mascherina personale obbligatoria;

Abbigliamento sportivo;

Cappellino in caso di sole;

Borraccia d’acqua;

Attrezzatura fotografica personale.

Per partecipare è necessario prenotarsi mandando un email a: fotografandoversosud@gmail.com.

(13)