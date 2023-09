A dicembre arriva il Messina Film Festival 2023: tra cinema e opera lirica

Dopo una lunga pausa, torna il Messina Film Festival 2023 dedicato al rapporto tra cinema e opera lirica. Il programma, con la direzione artistica di Ninni Panzera, prevede la proiezione di trenta pellicole, una mostra, un convegno, ma anche un omaggio all’indimenticabile Maria Callas, in occasione del centenario della nascita.

«Un Festival unico nel panorama nazionale e internazionale – si legge nella nota –, che si candida a diventare un punto di riferimento per i tanti appassionati della lirica e del cinema». La rassegna è coprodotta dall’EAR Teatro di Messina, dall’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e dall’Associazione “La Zattera dell’Arte“.

Messina Film Festival

Saranno luoghi come la Sala Laudamo e il Teatro Vittorio Emanuele ad ospitare il Messina Film Festival 2023, che si articola in diverse sezioni non competitive, con un occhio attento ai lavori di cineasti contemporanei che hanno ambientato alcune delle loro opere nel mondo della lirica; registi come Bernardo Bertolucci, Luchino Visconti, Woody Allen.

Omaggio anche a Marco Bellocchio e a Maria Callas, che nel corso della sua carriera ha collaborato con Franco Zeffirelli e Pier Paolo Pasolini. E poi una mostra e una retrospettiva sul compositore catanese Vincenzo Bellini con sei film che, a partire dalla metà degli anni trenta e per i vent’anni successivi, hanno dominato gli incassi della scena cinematografica italiana e internazionale. Prevista anche la proiezione di tre film muti, accompagnata da musiche eseguite dal vivo; un convegno curato dall’Università di Messina, per un approfondimento sull’importanza che la lirica ha avuto nel mondo cinematografico e, infine, una presentazione dei libri che nel tempo hanno indagato questo rapporto. Tra i film anche “Il Boemo” di Petr Václav, inserito nel calendario del Cineforum Don Orione, che verrà proiettato il 4 e il 7 dicembre al Cinema Lux.

L’appuntamento con il Messina Film Festival è dall’1 all’8 dicembre 2023. A questo link per maggiori informazioni.

(204)