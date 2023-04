Stalking, violenza sessuale, furto e truffa: i controlli degli ultimi 10 giorni a Messina

Online il report della Questura di Messina sui controlli eseguiti dalle volanti della Polizia di Stato in città a Messina negli ultimi dieci giorni. L’esito è di una misura cautelare, 2 fogli di via, 11 denunce e 13 segnalazioni per possesso di droga. Il resoconto completo.

Prosegue il quotidiano controllo del territorio operato in città dalle Volanti della Questura di Messina. Negli ultimi 10 giorni, le Volanti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 11 soggetti resisi responsabili di diversi reati, tra cui porto abusivo di armi, stalking, violenza sessuale, lesioni e danneggiamento. Due i fogli di via obbligatori notificati a soggetti originari di Adrano, con diversi precedenti per i reati di furto e truffa, individuati dagli agenti in territorio messinese mentre si aggiravano con fare sospetto.

Tra i soggetti denunziati, un messinese di 21 anni a cui è stato contestato il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, in particolare, sottoposto a controllo lungo la via del Santo, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 17 cm che teneva in una delle tasche dei pantaloni. Nell’altra tasca, invece, gli agenti hanno rinvenuto un involucro contenente una dose di cocaina, per la quale è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa. In totale, negli ultimi 10 giorni, sono 13 i soggetti trovati in possesso di droga e segnalati alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti, tra cui crack, hashish e marijuana.

Inoltre, negli ultimi giorni, gli agenti delle Volanti hanno dato esecuzione ad una misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Denunciato, inoltre un 55enne per il furto di una chitarra dalla Parrocchia di San Domenico; mentre sono state staccate a un 26enne multe per un totale di oltre 6mila euro a un posto di controllo sul viale Giostra.

FONTE: Questura di Messina

