Messina. Alla guida senza patente, ignora l’ALT e scappa: multe per oltre 6mila euro

Posto di controllo della Polizia sul Viale Giostra, un 26enne ignora l’ALT e tenta la fuga a bordo della sua auto. Una volta raggiunto e fermato dagli agenti, questi elevano numerose multe nei suoi confronti per un totale di 6.354 euro. Ecco perché.

Nella giornata di martedì 18 aprile, le Volanti hanno proceduto a sanzionare un messinese di 26 anni che, ad un posto di controllo lungo il viale Giostra, ha ignorato l’ALT Polizia tentando la fuga a bordo della propria autovettura, per poi essere raggiunto e fermato dalle pattuglie.

Nei confronti dell’uomo, in atto sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali e privo di patente perché mai conseguita, i poliziotti hanno elevato numerose sanzioni, per un ammontare totale pari a 6.354 euro, procedendo altresì a sequestro e fermo amministrativo del mezzo su cui viaggiava, privo di carta di circolazione, di revisione e di copertura assicurativa.

A margine dell’attività svolta, negli ultimi 10 giorni i poliziotti delle Volanti hanno sottoposto a controllo 1.793 persone e 692 autovetture, nonché elevato 17 sanzioni ai sensi del Codice della Strada.

FONTE: Questura di Messina

