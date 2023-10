Incendio a Villafranca: riaperta l’autostrada da Messina in direzione Palermo

Riaperta l’autostrada da Messina in direzione Palermo, mentre resta al momento chiuso il tratto autostradale da Milazzo a Messina: a comunicarlo è la Prefettura di Messina. Le tratte autostradali erano state chiuse a causa dell’incendio divampato nelle scorse ore a Villafranca Tirrena.

Nella notte tra il 19 e il 20 ottobre un imponente incendio ha interessato il territorio di Villafranca Tirrena. Ancora nella mattinata di oggi diverse squadre dei Vigili del Fuoco in azione sul posto. Pochi minuti fa, l’ultimo aggiornamento dalla Prefettura di Messina, che riportiamo in maniera integrale:

«È stato convocato, alle 10.00 di questa mattina, presso questo Palazzo del Governo, il Centro Coordinamento Soccorsi per coordinare le attività di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli incendi che stanno interessando il territorio metropolitano. Già dalla tarda serata di ieri sono state attivate le componenti dell’Unità di crisi, intervenendo su alcuni Comuni della fascia tirrenica di questa provincia e, in particolare, Villafranca Tirrena, Saponara, Sant’Agata di Militello, Tortorici, Capo d’Orlando, San Piero Patti, Merì e Milazzo. Dalle prime ore del mattino sta operando su Villafranca Tirrena un canadair.

È stata riaperta l’autostrada da Messina in direzione Palermo, mentre resta al momento chiuso il tratto autostradale da Milazzo a Messina.

Gli incendi non hanno interessato le linee ferrate, che stanno subendo ritardi per lo sciopero in corso. Si continua ad operare nei diversi Comuni con squadre del Corpo Forestale Regionale e squadre dei Vigili del Fuoco, oltre a squadre di volontari attivate dalla Protezione Civile regionale, oltre al supporto di autobotti del Comune di Messina. La situazione è in evoluzione».

Nella prima mattinata di oggi, il sindaco di Villafranca Tirrena, Giuseppe Cavallaro, ha comunicato la chiusura di scuole, asili e strutture sociali (centro diurno, centri sociali, centro d’aggregazione giovanile) per la giornata di oggi, 20 ottobre.

(Foto reperita sulla pagina Facebook del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana)

