Scappa dal balcone del vicino dopo aver tentato un furto: 22enne arrestato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi, in Letojanni, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 22enne bangladese, in quanto ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato in abitazione.

Una pattuglia di militari, durante l’attività di controllo del territorio, allertata da un privato cittadino, ha sorpreso in flagranza di reato, un cittadino bangladese, che poco prima aveva tentato di introdursi in un’abitazione per rubare. In particolare una signora, mentre si trovava all’interno del proprio appartamento, dopo aver notato un soggetto mentre tentava di entrare da una porta finestra aperta, uscita di casa, ha subito allertato una pattuglia dei Carabinieri, che in quel momento stava transitando per l’attività di prevenzione e controllo del territorio. I militari dell’Arma sono quindi intervenuti sorprendendo l’individuo che stava cercando di fuggire passando dal balcone del vicino di casa.

Il 22enne è stato fermato e condotto in caserma, in stato di arresto per tentato furto. Dagli accertamenti svolti, inoltre il medesimo è risultato senza fissa dimora, pertanto una volta ultimate le formalità di rito, è stato ristretto in camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Fonte: Ufficio Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Messina

