Incendio a Villafranca Tirrena: chiuse le scuole e l’autostrada. Sul posto i Vigili del Fuoco

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco in azione ancora oggi a Villafranca Tirrena a causa dell‘incendio divampato nella notte. Chiusa attualmente l’autostrada A20 Messina-Palermo nella tratta tra Villafranca e Milazzo, in entrambe le direzioni. Traffico in tilt sulla statale. Sul posto anche la Polizia Stradale.

Notte di fuoco a Villafranca Tirrena. Un imponente incendio è divampato nella serata di ieri, giovedì 19 ottobre, ed è tuttora in corso. Diverse le squadre dei Vigili del Fuoco sul posto, insieme alla Polstrada, in campo per gestire il traffico. Intorno alle 7.30 di questa mattina, il sindaco di Villafranca, Giuseppe Cavallaro, ha annunciato la chiusura delle scuole, degli asili, delle strutture sociali, e l’imminente emanazione di un’ordinanza.

Questo quanto si legge sulla pagina Facebook ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Villafranca: «Si avvisa la Cittadinanza che vista la gravissima situazione in cui si trova il nostro Territorio, causa incendi, nella giornata di oggi 20 ottobre 2023, tutte le scuole, gli asili pubblici e privati, le strutture sociali (centro diurno, centri sociali, centro d’aggregazione giovanile) rimaranno chiuse. Ci scusiamo per il poco preavviso, ma la situazione è davvero critica. Seguirà ordinanza».

In aggiornamento

(Foto di Nunzio Santoro)

