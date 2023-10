Incendio: chiuso anche il tratto autostradale Giostra-Villafranca, in direzione Palermo

A comunicarlo è l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Messina, Massimiliano Minutoli: chiuso anche il tratto di autostrada tra Giostra e Villafranca, in direzione Palermo, a causa dell’incendio divampato nelle scorse ore nel comune della fascia tirrenica.

Nella notte tra il 19 e il 20 ottobre un imponente incendio ha interessato il territorio di Villafranca Tirrena. Ancora nella mattinata di oggi diverse squadre dei Vigili del Fuoco in azione sul posto. Disposta la chiusura dell’autostrada A20 Messina-Palermo nel tratto tra Villafranca e Milazzo, in entrambe le direzioni. Disagi, quindi, anche per la circolazione veicolare, con lunghe code sulla statale. Pochi minuti fa, l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Messina, Massimiliano Minutoli ha comunicato anche la chiusure del tratto di autostrada tra Giostra e Villafranca. Sul posto anche la Polizia Stradale.

(Foto repertita sulla pagina Facebook dell’assessore Massimo Minutoli)

