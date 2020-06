Messina, incendi a Camaro San Paolo e alla Real Cittadella – FOTO

Giornata lunga, quella di ieri, per i Vigili del Fuoco, intervenuti alla Real Cittadella di Messina e a Camaro San Paolo per domare due incendi divampati tra la tarda mattinata e le prime ore del pomeriggio.

Il primo dei due roghi è stato segnalato intorno alle 13.00 e ha interessato la zona compresa tra Messina 2 e Camaro San Paolo, arrivando a minacciare le aree abitate. Nel corso delle operazioni svolte per domare le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno – non senza difficoltà – fatto allontanare due cavalli e del pollame di una proprietà perché rischiavano la vita. Sul posto è stata inviata anche l’autobotte ed il funzionario di servizio. Le attività sono proseguite praticamente per tutto il pomeriggio di ieri, lunedì 29 giugno.

Il secondo incendio è divampato nel pomeriggio nella zona Falcata di Messina. A prendere fuoco, una discarica abusiva nei pressi della Real Cittadella. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per scongiurare ogni pericolo. Sul posto si è recata la 14A del Comando provinciale col supporto di un’autobotte in rincalzo alla squadra intervenuta. Una volta estinto il rogo, la squadra ha bonificato l’area.

Dopo gli incendi che hanno colpito la zona tirrenica a metà maggio, e in particolare l’area di Spadafora, e il rogo tra contrada Scoppo e via Puntale Arena, ieri le fiammo hanno lambito nuovamente due zone della città dello Stretto generando non poca preoccupazione nei residenti.

